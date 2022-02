Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

Mercredi soir, on a découvert les visages des quinze participants dont celui de la personne qui remportera le treizième titre de vainqueur. Mais avant de savoir de qui il s’agit, la route est encore longue. Au moins aussi longue que le premier épisode qui s’est éternisé et a duré près de 3h30, publicités comprises. On sait, pour les prochaines fois, qu’on devra poser un RTT les lendemains de Top Chef.

Ça, c’est pour la forme. Le fond était beaucoup plus réjouissant grâce aux profils différents des candidats, d’Elis et son tableau qui prend vie à Mickaël et sa cuisine « cochonne et sexy » sans oublier Renaud et sa toile enflammée. On ne vous dit pas tout ici, le reste est à découvrir en vidéo dans le débrief de ce premier épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !