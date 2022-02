The Voice faisait son retour pour une saison 11 samedi soir sur TF1, et vous étiez 5,22 millions, pour une part de marché de 24,3 %, à suivre les premières auditions à l’aveugle avec les coachs Florent Pagny, Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et la « surprise » Nolwenn Leroy. Le télécrochet se place en tête des audiences, devant France 3 et sa série Police de caractères avec 3,87 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (18,4 % de PDA).

France 2 suit avec un divertissement présenté par Laurence Boccolini et consacré aux 30 comiques préférés des Français, devant 2,11 millions de personnes (10,8 % de PDA). L’incontournable magazine de France 5, Echappées belles, est, comme chaque samedi, sur le podium et dépasse même le million, avec 1,29 million de fidèles (6,1 % de PDA). Il devance également M6 et sa série américaine 9-1-1 : Lone Star, pour 1,16 million de téléspectateurs et téléspectatrices pour 5,6 % de part de marché.