A l’instar des coachs de The Voice ce samedi, Marghe démarre une autre histoire. La gagnante de la précédente édition du télécrochet profite de la diffusion de la nouvelle saison de l’émission de TF1 pour sortir son premier single intitulé Nouvelle vie. Originaire de Madagascar, la « jeune fille à Paris » chante son arrivée à la capitale et décrit ses rues immenses, ses lampadaires et ses bars.

« Je suis prête pour ma nouvelle vie, de nouveaux amis, quelque chose qui change, un monde étrange. Qu’on me prête une chambre vue sur Paris, un nouveau lit, de nouveaux habits, quelque chose qui change, rien ne me dérange », entonne la jeune femme de 23 ans dans son refrain.

Ce titre, disponible sur les plateformes de streaming depuis vendredi, a été coécrit avec Jim Bauer, contre qui elle s’est battue en finale au mois de mai dernier. L’artiste collabore d’ailleurs actuellement avec lui sur la création de son album.

Marghe de retour à « The Voice » ce samedi

Dans un message publié sur Instagram, Marghe a adressé ses remerciements à différents membres de la production de l’émission et notamment à Florent Pagny, grâce à qui elle a pu soulever le trophée de la victoire il y a près de neuf mois. « C’est depuis cette aventure que j’ai pu réaliser l’un de mes plus grands rêves », écrit-elle.

D’ailleurs, Marghe devrait se sentir comme à la maison ce samedi soir puisqu’elle foulera à nouveau le plateau de The Voice en deuxième partie de soirée, juste après le premier épisode des auditions à l’aveugle. Dans l’After Show, elle interprétera Nouvelle vie en live devant les quatre coachs de l’émission.