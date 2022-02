Elle va faire du stop avec un euro par jour en poche. Valérie Trierweiler participera à la prochaine édition « spéciale célébrités » de Pékin Express. Alors que la diffusion de la quinzième saison vient de démarrer sur M6, les équipes du programme et six binômes de personnalités sont partis au Sri Lanka, selon une information du Parisien que 20 Minutes est en mesure de confirmer.

L’ancienne première dame va donc parcourir les routes d’Asie du Sud en compagnie de sa meilleure amie. Sur la ligne de départ sont également annoncés l’humoriste Inès Reg et sa sœur, le nageur handisport Théo Curin et sa manageuse, le journaliste Yoann Riou et Xavier Domergue, ainsi que la Miss France Rachel Legrain-Trapani et son concubin Valentin.

« Qu’est-ce que c’est dur ! »

L’influenceur Just Riadh sera également de la partie avec l’un de ses amis. Il a d’ailleurs partagé ses impressions dans une story postée sur Instagram ce vendredi. « C’est juste incroyable. On est au Sri Lanka et il se passe des trucs de fou tous les jours. […] Ça fait à peu près une semaine qu’on est là et c’est dur. Qu’est-ce que c’est dur ! », a-t-il confié à ses quatre millions de followers.

Ce n’est pas la première fois que M6 proposera une version people de l’émission. En 2010, Taïg Khris remportait Pékin Express : Duos de choc. Sandrine Corman, Stéphane Plaza, Alain Bouzigues, Christian Califano et Isabelle Morini-Bosc faisaient notamment partie du casting.