Il fallait veiller tard pour assister à sa victoire. Ce vendredi soir sur TF1, à 23h46, Clément Gravier a été déclaré gagnant de la sixième saison de Ninja Warrior. Première satisfaction : il est seulement le deuxième candidat à obtenir ce titre. Deuxième satisfaction, et certainement la plus grande : il bat le score de Jean Tezenas du Montcel qui avait grimpé la corde, longue de 23 mètres, en 32 secondes et 25 centièmes lors de la quatrième saison. Cette fois-ci, Clément Gravier a réalisé le même exploit en 25 secondes et 16 centièmes.

Beaucoup d’espoir reposait sur les épaules du jeune homme de 23 ans qui avait déjà participé à l’édition précédente et avait terminé à la seconde place. Lors des phases de qualification, Clément Gravier avait déjà impressionné en grimpant le Mega-Mur, ce qui lui a permis d’empocher directement 5.000 euros. Avec sa victoire finale, il ajoute la bagatelle de 100.000 euros à son pactole.

Un record mondial de courte durée

À l’époque de l’enregistrement de l’émission, son temps réalisé sur l’épreuve de la corde était un record mondial. Finalement, Clément Gravier ne peut plus se vanter d’un tel palmarès puisqu’il a été battu en décembre dernier par René Casselly : il a grimpé la corde en 22 secondes et 1 centième dans la version allemande du programme.

Interrogés par nos confrères de Télé-Loisirs, Clément et son frère Antoine ont indiqué vouloir ouvrir « une salle Ninja et escalade dans un futur proche » et placer une partie des 100.000 euros « pour investir un peu ». On en saura probablement plus lorsqu’on les verra l’année prochaine dans la septième saison de l’émission, à laquelle ils ont déjà accepté de participer pour remettre leur titre en jeu.