Depuis plusieurs semaines, The Voice of Holland est éclaboussé par un scandale sexuel. «A l'heure actuelle, cinq plaintes contre des personnes impliquées dans [le télécrochet] ont été déposées, faisant état d'éventuelles infractions pénales», a informé la police néerlandaise dans un communiqué, lundi, ajoute qu'une «vingtaine de signalements ont été faits de comportements inappropriés et de possibles comportements sexuels intimidants.»

La saison en cours de l'émission avait été suspendue le mois dernier après des accusations d'agressions sexuelles.

Dans une vidéo diffusée sur YouTube un radiodiffuseur local appelée BOOS («colère», en français), une ancienne candidate avait notamment anonymement accusé le rappeur Ali B, coach dans le programme, de viol.

19 femmes avaient également dénoncé à BOOS le comportement sexuel intimidant du chef du groupe de l'émission Jeroen Rietbergen, qui était le conjoint de Linda de Mol, la sœur du pape néerlandais de la téléréalité John de Mol.

De nombreuses victimes contactent la police

Le scandale avait mis sur la sellette le milliardaire de 66 ans, à l'origine de l'émission - depuis adaptée dans des dizaines de pays dont la France. Suite aux révélations de BOOS, il avait admis avoir été mis au fait en 2019 de messages inappropriés envoyés à une candidate par Jeroen Rietbergen et ne pas avoir pris de mesures.

Interrogé sur les révélations, John de Mol avait s'était dit «sous le choc» et avait déclaré que «les femmes ont apparemment une sorte de honte», les appelant à témoigner. Cette sortie avait été vivement critiquée aux Pays-Bas, de Mol ayant alors été accusé de «blâmer les victimes». Il s'était excusé.

«Au cours des dernières semaines, des dizaines de victimes d'éventuels abus sexuels et/ou de comportements sexuels non désirés ont été signalés», pas uniquement relatives au télécrochet, a précisé la police.

L'Ajax Amsterdam a annoncé dimanche soir la démission que l'ex-footballeur star des Pays-Bas Marc Overmars de son poste de directeur sportif du club pour avoir envoyé des «messages déplacés» à certaines collègues, suscitant à nouveau une vive émotion dans le pays.