Gérard Darmon a pris à partie Edwy Plenel dans On est en direct, dans la nuit de samedi à dimanche, sur France 2. « Vous savez tout et rien d’autre », a lancé l’acteur au journaliste et cofondateur de Mediapart, le qualifiant de « Tartuffe » et de « père Fouettard de la politique (…) et des rapports humains ».

« Vous ne voulez pas parler de Patrick Balkany [dans cette émission] pour parler de l’écologie, mais vous en faites la Une dans votre journal [le site Internet Mediapart], ensuite vous nous alertez du discours de Zemmour, des dangers de la démocratie, du pouvoir des riches sur les médias comme si personne n’était au courant », lui a reproché le comédien.

Après que Gérard Darmon lui a coupé plusieurs fois la parole lorsqu’il a souhaité lui répondre, Edwy Plenel a répondu que ces propos étaient « une caricature, un préjugé ». « Ce préjugé, nous [le] vivons, nous, les journalistes qui faisons ce travail, ceux qui apportent la plume dans la plaie [selon la formule d’Albert Londres], ceux qui apportent les mauvaises nouvelles, ceux qui disent les vérités qu’on n’a pas envie d’entendre. On est habitué à ça, au fait que les gens nous cataloguent, nous voient comme des chiens qui aboient, comme des inquisiteurs, comme des persécuteurs. »

« Cette attaque personnelle visait en réalité le journalisme »

« Citez-moi une information publiée par Mediapart qui n’ait pas été d’intérêt public, qui n’ait pas, que l’on soit de droite ou de gauche, été utile au débat public, qui n’ait pas été vraie, qui n’ait pas permis de réfléchir, de se poser de nouvelles questions », a poursuivi le journaliste, citant les affaires Cahuzac – qui a conduit à la création du Parquet financier et à celle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique – et des vacances à Ibiza de Jean-Michel Blanquer.

« Moi je ne trouve pas [que ce soit d’une importance primordiale] », a lâché Gérard Darmon au sujet des congés du ministre de l’Education.

Ce dimanche matin, Edwy Plenel est revenu sur cette séquence très commentée sur les réseaux sociaux. « Cette attaque personnelle visait en réalité le journalisme, du moins celui qui enquête, cherche et révèle au service de l’intérêt public », a-t-il tweeté, inquiet de « l’avènement d’un monde où les informations sont étouffées sous les opinions ».