Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Une programmation particulière ce vendredi sur France 2. Les habitués de la chaîne ont dû être surpris de voir leur journal télévisé de 13 Heures commencer à… 11h58, la faute à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pékin. L’événement a tout de même été un succès d’audience puisque trois millions de personnes ont suivi le défilé des athlètes et le drôle « d’embrasement » de la flamme, soit 29,3 % de part d’audience.

La phrase du poste

Vous avez demandé une interview cash ? Marion Game vous la sert sur un plateau. Dans un entretien accordé à Jordan De Luxe, la comédienne de Scènes de ménages n’y est pas allée de main morte à propos de Jalil et Louise, le dernier duo à avoir intégré la série. « Ils n’ont pas pris un couple qui me bouleverse. Ils sont gentils, mais… », avoue l’actrice.

En raison de la présence de ce nouveau binôme, elle et son partenaire de jeu Gérard Hernandez tournent moins. « Les nouveaux couples, ils ne sont pas nuls, mais ils n’ont aucun intérêt réel. Tant mieux s’ils tournent. Ce n’est pas à la hauteur. On ne va pas vers le haut », regrette-t-elle en toute sincérité.

L’actu speakerine

Avant de passer au zapping, et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé à partir de lundi ? Un bond dans le temps, un voyage dans des contrées éloignées et cinq fauteuils rouges sont au rendez-vous.

L’instant zapping

À la suite d’un reportage consacré à l’islam radical le 23 janvier dans Zone Interdite, Ophélie Meunier a été placée sous protection policière après avoir été la cible de menaces. Plusieurs sociétés des journalistes ( M6, RTL, BFMTV, CNews, Le Monde, Le Figaro…) ont publié un communiqué ou un éditorial afin d’apporter leur soutien à l’animatrice.

La direction de l'information de @Francetele adresse son plein soutien aux équipes de l'émission "Zone interdite"



L'information libre est un droit fondamental dans notre pays 🙏 pic.twitter.com/IQRExV2QPr — Info France 2 (@infofrance2) February 2, 2022

L’affaire a même été évoquée par Karine Baste dans le 20 Heures de France 2 mercredi. « La direction de l’information de France Télévisions apporte son soutien à l’équipe de l’émission de M6, Zone Interdite. Les reporters, la présentatrice ainsi que des témoins ont été menacés après une enquête consacrée à l’islamisme radical à Roubaix. France Télévisions rappelle que la liberté d’informer fait partie, bien sûr, des libertés fondamentales dans notre démocratie », a déclaré la journaliste en fin de journal.

Les infos « pop-corn »

Alors que le prochain numéro de Cash Investigation devait être consacré à McDonald’s, l’actualité pousse les équipes de l’émission à changer leur fusil d’épaule. En raison du scandale Orpea, les équipes de France Télévisions et de Premières Lignes ont décidé d’accélérer la finalisation d’une enquête consacrée à la question des Ehpad privés. Dans un tweet, Elise Lucet a promis « de nouvelles révélations ».

On ne sait pas ce qu’il en est de votre côté mais nous, on a arrêté de compter les projets de TF1 dans lesquelles sont apparues Camille Lou et Odile Vuillemin. Si vous êtes du genre à faire les comptes, sachez qu’il faudra bientôt ajouter une nouvelle série à la liste. Les deux comédiennes ont en effet démarré le tournage de Prométhée, une fiction en six épisodes qui suit l’histoire d’une adolescente renversée par une voiture et qui commence à avoir des visions violentes la connectant à une scène de crime dont le meurtrier est toujours en fuite.

TF1 toujours, rubrique divertissement cette fois-ci. En raison du départ de Jarry pour France 2, la chaîne privée a dû trouver un remplaçant à l’humoriste pour animer Good Singers. C’est désormais chose faite puisque Le Parisien nous apprend que Chris Marques a été choisi pour prendre sa succession. « La petite surprise avant le week-end », a confirmé sur Twitter celui qui officie en tant que juré de Danse avec les stars​ depuis 2011.