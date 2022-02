Depuis quelques années, la téléréalité a perdu de sa superbe. Audiences en déclin, scandales lorsque les caméras sont éteintes, le public ne semble plus y trouver son compte. La dernière décision prise par W9 vient en apporter la preuve une fois de plus : ce vendredi, la chaîne a choisi de déprogrammer la neuvième saison des Princes et des Princesses de l’amour. Contactée par 20 Minutes, W9 confirme que la sentence a été prononcée en raison des « audiences insuffisantes ».

À l’antenne depuis le 29 novembre, l’émission a rassemblé 344.000 téléspectateurs et téléspectatrices, soit 1,5 % du public, selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias. Un an auparavant, à la même période de l’année, la huitième saison avait été suivie par 682.000 fidèles, soit 2,6 % de part de marché. Le format a donc vu son audience divisée par deux.

Bientôt le retour des Marseillais

Après dix semaines de diffusion, il ne restait plus que dix épisodes avant de connaître l’épilogue des histoires d’Anthony, Neverly, Alex, Léna, Antoine et les autres. Que les fans se rassurent, W9 a décidé de programmer la fin de la saison sur 6play et sur Salto en avant-première.

À partir de ce lundi 7 février, la chaîne remplacera la téléréalité par une édition spéciale « Marseille » du jeu Un dîner presque parfait lors des deux prochaines semaines. Et dès le 21 février, ce sont Les Marseillais au Mexique qui prendront le relais à 19h50.