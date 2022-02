« Qu’est-ce qu’on regarde ce soir à la télé ? » Une sempiternelle question qui trotte dans la tête de millions de Françaises et de Français au quotidien. Heureusement, 20 Minutes est là pour vous soulager de ce poids ! Chaque semaine, la rédaction vous concocte un florilège des trois programmes qui font l’événement, qui titillent notre curiosité ou dont tout le monde va parler.

« Le feu ça brûle, et l’eau ça mouille. » Cette œuvre musicale majeure de la fin des années 1990 est à écouter à nouveau ce mardi sur W9 à l’occasion du retour du Hit Machine, le temps d’une soirée seulement. Charly et Lulu s’empareront de la scène du Dôme de Paris pour accueillir les L5, Larusso, les Worlds Apart, Tragédie, Willy Denzey… Oui, c’est un vrai shoot de nostalgie auquel on aura le droit.

Jeudi, il en sera fini des strass et des paillettes. Au contraire, c’est en plein cœur du Kirghizistan que va démarrer la quinzième saison de Pékin Express sur M6. Nommée « Sur les terres de l’aigle royal », cette édition sera l’occasion de voyager jusqu’à Dubaï à travers un parcours 100 % inédit. Huit binômes se disputeront la victoire sur un total de 90.000 candidatures reçues, un record.

Vous pourrez profiter de votre week-end en fermant les yeux et en vous imaginant confortablement installé dans un fauteuil rouge. Samedi soir, les premières voix de la onzième saison de The Voice se feront entendre sur TF1. Florent Pagny réussira-t-il à faire gagner son poulain une année de plus ? Avant de vous poser dans votre canapé pour regarder ces trois programmes, on passe tout ça en revue en vidéo dans un nouveau numéro du Brief Télé.