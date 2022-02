Koh-Lanta vous manquait depuis la dernière finale en décembre dernier ? Oui ? Non ? Un peu ? Pour ceux qui s’impatientaient, le jeu sera très prochainement de retour sur TF1, comme vient de l’annoncer un communiqué de la chaîne ce mardi. La nouvelle saison débutera le 22 février, soit un… mardi (c’est un peu la lose , oui).

Intitulée « Le totem maudit », cette nouvelle édition sera accompagnée de son lot de surprises. Ainsi, il n’y aura plus qu’un seul totem, mais deux : « celui que vous connaissez, le totem d’immunité, qui protège les gagnants… et le totem maudit ! Perdre une épreuve, c’est en hériter, et subir l’une de ses nombreuses malédictions », est-il écrit.

24 aventuriers et aventurières

Et le communiqué poursuit : « Son ombre plane sur cette saison, du premier au dernier jour de l’aventure. C’est une certitude, le totem maudit va bousculer les destins des 24 nouveaux aventuriers qui ont décidé de se mesurer les uns aux autres ». On ne sait pas en combien d’équipes seront répartis les candidats, ni comment, on apprend juste qu’il y aura 12 femmes et 12 hommes.

Et fini la Polynésie française, cette nouvelle saison se déroulera sur l’archipel de Palawan, aux Philippines. Espérons que ce totem maudit nous fasse oublier la malédiction de la tricherie…