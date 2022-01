Quoi de mieux qu’une première place des audiences pour fêter ses dix ans ? L’anniversaire de Vendredi tout est permis sur TF1 samedi soir a rassemblé 3,29 millions de fidèles, soit 15,9 % de part d’audience, rapporte TVMag ce dimanche. Pour célébrer cet événement, Arthur avait convié une pléthore d’invités habitués de ce plateau : Baptiste Lecaplain, Claudia Tagbo, Michaël Youn, Amelle Chahbi, Elie Semoun… Pour l’occasion, le tournage avait été délocalisé au Dôme de Paris (Palais des Sports), devant 2.000 spectateurs. TVMag précise que le 100e numéro diffusé en 2018 avait réalisé un meilleur score avec 4,32 millions de personnes.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le classique téléfilm de France 3, en l’occurrence Le prix de la loyauté avec Mimie Mathy, dont la rediffusion a attiré 3,2 millions de téléspectateurs, soit 15,8 % de part d’audiences.

Du côté de France 2, le deuxième épisode du Quiz des champions n’a pas à rougir de sa troisième place. Cyril Féraud a rassemblé 3 millions de téléspectateurs, soit 100.000 personnes de plus que le premier épisode en octobre dernier, note Le Parisien. Et c’est Francis, grand champion de Slam qui a remporté la finale après un duel serré face à Benjamin (lui-même champion de Slam et vainqueur de la première édition).