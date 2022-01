« Qu’est-ce qu’on regarde ce soir à la télé ? » Une sempiternelle question qui trotte dans la tête de millions de Françaises et de Français au quotidien. Heureusement, 20 Minutes est là pour vous soulager de ce poids ! Chaque semaine, la rédaction vous concocte un florilège des trois programmes qui font l’événement, qui titillent notre curiosité ou dont tout le monde va parler.

La semaine démarrera en fiction avec le lancement de la deuxième saison de Je te promets ce lundi. L’adaptation de This is us version TF1 s’ouvre sur le trente-neuvième anniversaire de la fratrie Gallo. Maud et sa carrière de chanteuse, Michaël et son rêve de comédie, Mathis et son envie de devenir famille d’accueil… Chacun des trois enfants va se confronter aux plus grands des défis.

Le lendemain, on se retroussera les manches pour se lancer dans la rénovation de sa maison grâce à Mission Travaux. Une nouveauté animée par Laurent Jacquet, un youtubeur spécialisé dans le bricolage, qui passe des écrans du Web au poste de télé. Au programme : des astuces et des conseils pour que chacun puisse se créer un nid douillet avec ses propres mains.

Retour sur TF1 en fin de semaine pour un nouveau numéro d’Une famille en or. Samedi, le divertissement animé par Camille Combal s’offrira une version spéciale célébrités en prime et fera s’opposer la famille de la Bande à Fifi à celle de Kev Adams, ou encore la Famille Soprano à celle de McFly et Carlito. Avant de vous poser dans votre canapé pour regarder ces trois programmes, on passe tout ça en revue en vidéo dans un nouveau numéro du Brief Télé.