L’animateur de télévision et de radio Jean-Jacques Bourdin, visé par une plainte pour agression sexuelle, a déclaré dimanche regretter « la décision unilatérale du Groupe BFMTV et RMC » de l'écarter de leurs antennes, rappelant qu’il « conteste les faits ».

« Je regrette la décision unilatérale du Groupe BFMTV et RMC de me retirer des antennes pour prévenir des risques d’instrumentalisation de la plainte dont je fais l’objet », a écrit le journaliste dans un communiqué transmis à l’AFP par son avocat, Christian Saint-Palais.

Apolline de Malherbe et Bruce Toussaint pour le remplacer

« Je rappelle que je conteste les faits qui me sont reprochés et déplore que le principe de présomption d’innocence soit ignoré » , a-t-il souligné. « Je tiens à remercier les auditrices, auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs qui me témoignent leur soutien ».

Altice, la maison mère de BFMTV et RMC, a annoncé plus tôt ce dimanche qu’elle écarte Jean-Jacques Bourdin « temporairement » de ses antennes afin d’éviter « les instrumentalisations politiques et médiatiques de cette affaire ». « Cette décision a été prise pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC », a précisé le groupe.