La chanson secrète a fait son retour ce samedi sur TF1. Pour sa dixième édition, le divertissement de Nikos Aliagas a permis à des personnalités d’être mises à l’honneur à travers des surprises réservées par des artistes et des proches.

Angèle a ouvert cette dixième édition de La chanson secrète. Les L5 se sont reformées pour Nabilla depuis la tour Eiffel, tandis que Nikos Aliagas s’est rendu sur le plateau du 20 heures pour convier Anne-Claire Coudray à sa Chanson secrète.

« J’ai l’air d’un con », a déclaré Stéphane Plaza en larmes

Stéphane Plaza, l’animateur star de M6 a vu Marc Lavoine débarquer sur scène avec Jeanfi Janssens, son père et le médecin qui l’a soigné après un grave accident, survenu en 1998. Ils ont interprété Elle a les yeux revolver, dans un décor évoquant une boutique de fleurs, un hommage à la mère de Stéphane Plaza, Christiane, ancienne fleuriste, qui a succombé en 2016 à un cancer de la plèvre. Dès les premières notes, l’agent immobilier a fondu en larmes. « J’ai l’air con », a-t-il déclaré à la fin de la chanson.

Dorothée « très touchée » par les retrouvailles avec la bande

Le point d’orgue de l’émission a été le grand retour de Dorothée, qui se fait très rare sur les plateaux depuis l’arrêt du Club Dorothée le 29 août 1997.

Pour l’animatrice, la production a diffusé quelques images de l’émission culte des années 1990. Puis, Dave, Hélène Rollès et Bernard Minet, des Musclés, sont venus chanter le générique de l’émission et trois tubes de Dorothée Tremblement de terre, Ça donne envie de chanter et Des millions de copains.

Puis, sur scène, ont débarqué son fidèle acolyte Jacky, ses anciennes choristes, Michel Chevalet, qui parlait de sciences aux enfants dans le Club Dorothée, et le vétérinaire Michel Klein, âgé aujourd’hui de 101 ans. Les animateurs Cyril Féraud et Christophe Beaugrand se sont joints à la troupe.

« Bande de petits coquins ! »

« Bande de petits coquins ! », a lancé Dorothée à ses anciens collaborateurs, une fois la surprise terminée. L’animatrice a été saluée par la bande : « travailleuse, courageuse, généreuse » pour Hélène Rollès, « professionnelle » pour Jacky. « Merci Dorothée pour tout ce que tu as fait pour nous », a conclu Bernard Minet. Dorothée s’est dite « très touchée ».

Sur les réseaux sociaux, le retour de la star, âgée aujourd’hui de 68 ans, a fait le bonheur de tous ceux dont elle a bercé l’enfance. « Merci TF1 pour ce cadeau », a lancé une internaute. « Que de souvenirs, et que de l’amour pour cette femme incroyable. Elle a marqué énormément de vies », a salué un autre. « A La Chanson Secrète impossible de retenir mes larmes devant les souvenirs de la belle époque avec Dorothée, quelle chance nous avons eu de connaître ces moments inoubliables, je suis tellement nostalgique et si fière de notre enfance, bienveillante, positive et authentique ! », a conclu un troisième.