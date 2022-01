Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Élue « meilleure série » au festival de la fiction de La Rochelle, Mon Ange signe un très bon bilan d’audience sur TF1. En incluant les chiffres du replay, les quatre épisodes de la fiction portée par Muriel Robin et Marilou Berry ont été suivis par 5,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices en moyenne. Aucune suite à cette mini-série n’est prévue par la chaîne.

La phrase du poste

Martin Blachier est connu pour faire partie des médecins « rassuristes » à propos de l’épidémie de Covid-19. Très présent sur différentes chaînes d’information en continu, l’épidémiologiste estime être rejeté de certains plateaux de télévision. « Je me suis fait vertement critiquer mais je me suis fait boycotter aussi de certains médias parce qu’il y a des experts qui ont demandé à certains médias que je ne sois plus invité, a-t-il exprimé sur LCI cette semaine. Je n’ai plus été invité pendant au moins un mois, un mois et demi, dans des médias où j’allais quasiment quotidiennement, donc oui cela a été dur. »

L’actu speakerine

Avant de passer au zapping, et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé à partir de lundi ? Beaucoup de cotillons, un peu de culture générale et un débat de société sont au rendez-vous.

L’instant zapping

Roulement de tambour… Le titre de la séquence la plus drôle de la semaine est attribué à… M6 ! Bravo à la chaîne qui mérite tous nos applaudissements grâce à la scène dite du « malaise intersidéral » dans Patron Incognito. L’épisode inédit de lundi plongeait le public dans l’univers de LDLC, une entreprise de matériel informatique. Comme le veut la tradition de l’émission, le patron Laurent de la Clergerie s’est glissé ni vu ni connu dans la peau d’un stagiaire. C’est dommage, à cause de son accoutrement, il n’a pas pu décerner le titre d’employé de l’année à Joris…

“C’est une vraie merde !”

Quand un employé dénigre les ordinateurs de la marque…devant son patron 😅#PatronIncognito, lundi à 21.10 pic.twitter.com/RrMciYdQDe — M6 (@M6) January 14, 2022

Face à un client à la recherche d’un ordinateur, Joris s’emballe : « LDLC fabrique ses propres PC, je n’en vendrai jamais un. J’en ai vendu un, une fois pas deux, c’est une vraie merde. » Tout de suite, ça casse l’ambiance. L’employé a gentiment été recadré à la fin de l’émission par Laurent de la Clergerie. « Tu ne peux pas dire que les produits de la marque ne sont pas des bons produits », lui a indiqué le patron. Pas sûr que Joris ait été convaincu, même s’il a promis de donner sa chance au produit.

Les infos « pop-corn »

Toujours plus de briques sur le petit écran. Après la diffusion de la deuxième saison de Lego Masters sur M6, c’est au tour de Gulli de proposer la version américaine de l’émission. Tous les samedis à partir du 5 février, la chaîne proposera Lego Masters USA : Les rois de la brique. Un programme présenté par Will Arnett (alias GOB dans la série Arrested Development) et évidemment beaucoup plus lacrymal que l’édition française.

Alors que Clément Rémiens s’apprête à faire ses adieux à l’institut Auguste Armand, Ici Tout Commence fait le plein de nouveaux personnages. Fanny Gilles, actuellement au casting de la sixième saison de Sam sur TF1, a commencé à tourner dans le feuilleton quotidien le 14 janvier et arrivera à l’antenne début mars. À la tête d’une entreprise de communication, elle arrive dans la série pour monter un événement à la Table des Rivières… Et aussi mettre le bazar au passage.

On pourrait se dire qu’on commence à en avoir marre de la vague de nostalgie qui plane au-dessus du petit écran depuis plusieurs mois. Ça, c’était avant d’apprendre que W9 allait ressusciter le Hit Machine le temps d’une soirée menée par les inimitables Charly et Lulu. Les L5, Larusso, Yannick, Tragédie, Willy Denzey… Ça sent bon le walkman et les parties de Snake sur le Nokia 3310 tout ça. Rendez-vous le mardi 8 février en prime pour faire un bond dans le temps.