« Qu’est-ce qu’on regarde ce soir à la télé ? » Une sempiternelle question qui trotte dans la tête de millions de Françaises et de Français au quotidien. Heureusement, 20 Minutes est là pour vous soulager de ce poids ! Chaque semaine, la rédaction vous concocte un florilège des trois programmes qui font l’événement, qui titillent notre curiosité ou dont tout le monde va parler.

Dès mardi, rendez-vous sur M6 pour y retrouver Laëtitia Milot et Assaâd Bouab dans le téléfilm… Pour te retrouver. Les deux acteurs campent les rôles de Marion et Alexis, les parents de Lucas qui disparaît soudainement. Malgré leur récente séparation, ils vont devoir s’unir pour retrouver leur fils autiste, « absolument pas équipé pour affronter seul le monde extérieur », selon le synopsis de cette fiction unitaire.

Pour fêter le week-end comme il se doit, TF1 propose une émission spéciale pour les dix ans de Vendredi tout est permis samedi soir. Arthur s’entoure des personnalités qui ont fait le succès du programme, comme Kev Adams, Arnaud Ducret, Jarry, Claudia Tagbo, Amelle Chahbi, Baptiste Lecaplain, Issa Doumbia ou Florent Peyre. Pour l’occasion, le show s’est éloigné de son studio habituel et a été enregistré au Dôme de Paris.

Le même soir, France 2 misera sur les grands gagnants et grandes gagnantes des jeux de culture générale à la télé. Dans le deuxième numéro du Quiz des champions, Cyril Féraud testera les capacités de dix candidats et candidates de Slam, Tout le monde veut prendre sa place, Questions pour un champion et Les 12 coups de midi. Avant de vous poser dans votre canapé pour regarder ces trois programmes, on passe tout ça en revue en vidéo dans un nouveau numéro du Brief Télé.