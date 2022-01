C’est le premier grand scandale #MeToo des Pays-Bas. La saison en cours du télécrochet The Voice of Holland a été suspendue samedi par la chaîne néerlandaise RTL en raison d’allégations d’agressions sexuelles. Elles visaient le chef du groupe de l’émission Jeroen Rietbergen et l’un de ses coachs, le rappeur Ali B.

De nouvelles révélations sont attendues ce jeudi après-midi dans une vidéo sur YouTube. Cette émission de BOOS, un radiodiffuseur local, est censée détailler les accusations de comportements sexuellement transgressifs et d’abus de pouvoir au sein du programme.

RTL a limogé Ali B, qui nie les allégations le concernant, après qu’il est apparu que deux plaintes avaient été déposées pour agressions sexuelles auprès des procureurs.

« Gang corrompu »

Jeroen Rietbergen, 50 ans, a pour sa part démissionné dans un communiqué le week-end dernier, dans lequel il a admis « des contacts de nature sexuelle avec des femmes impliquées dans le programme et des messages WhatsApp à caractère sexuel ». Sa compagne, la présentatrice Linda de Mol, a annoncé cette semaine qu’elle le quittait et qu’elle arrêterait de travailler en raison de ce « terrible cauchemar ».

L’une des coachs de The Voice Holland, la chanteuse Anouk, a elle aussi démissionné cette semaine en qualifiant l’émission de « gang corrompu ».

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a qualifié les allégations visant l’émission d'« inacceptables » et appelé à une enquête approfondie.

Véritable institution locale, The Voice Holland a été diffusée pour la première fois aux Pays-Bas en 2010. Le concept a été décliné dans des dizaines de pays, dont la France, qui verra la onzième saison lancée prochainement sur TF1.