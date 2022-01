Mardi soir, France 2 diffusait Noirs en France, un documentaire en deux parties sur le racisme, les discriminations et les humiliations que subissent les personnes noires dans l’Hexagone.

« Nous voulions que ce film soit l’occasion pour les Noirs de France de prendre la parole, d’exprimer leurs inquiétudes mais aussi leur fierté, de revendiquer leur identité, leurs trajectoires multiples, pour finalement être sujet de leur propre histoire », expliquaient dans leur note d’intention la réalisatrice Aurélia Perreau et l’écrivain Alain Mabanckou, qui a donné sa voix pour raconter ce documentaire.

Les préjugés liés à la peau noire sont encore tenaces.



Pour preuve, le "test de la poupée" inventé aux États-Unis dans les années 40 et renouvelé aujourd'hui en France...#NoirsEnFrance : à voir ce soir à 21h10 et sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf ▶️ https://t.co/rDm2Dj5lL2 pic.twitter.com/OsIQC7Nku5 — France 2 (@France2tv) January 18, 2022

« Cette émission heurte les cœurs »

La diffusion a été couronnée de succès : 2,56 millions de téléspectateurs et téléspectatrices étaient au rendez-vous sur la deuxième chaîne, soit une part d’audience de 12.2 %. Si la chaîne est devancée par France 3 et TF1, Les Pennac, Un air de famille et la série SWAT ayant respectivement été suivis par 4,1 et 3,2 millions de personnes (19.1 % et 14.4 % de part d’audience), elle devance M6, qui a réuni 2 millions de téléspectateurs autour d’En famille (9 % de pda).



Noirs en France a été l’un des sujets les plus commentés sur Twitter en France mardi – il reste ce mercredi matin en « trending topic » –, générant plus de 45.000 messages. La journaliste Rokhaya Diallo a remercié Alain Mabanckou « de contribuer à nourrir la pluralité des récits ». « Cette émission est si vraie. Elle heurte les cœurs, révélant la violence d’un racisme ordinaire et latent. Mais elle fait surtout du bien à l’âme, rappelant à toutes et tous que non, nous ne sommes pas seuls », a réagi de son côté la députée LREM Laetitia Avia. Le chanteur Vianney s’est quant à lui dit « captivé et extrêmement touché » par Noirs en France, qui est disponible en replay sur le site France.tv.