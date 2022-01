Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Tout roule pour Julien Courbet sur M6. Ce samedi, la chaîne s’est félicitée des audiences réalisées par son animateur et Ça peut vous arriver, proposée tous les matins. L’émission enregistre sa meilleure semaine historique auprès de l’ensemble du public avec 8 % de part de marché sur cette cible. Au total, 400.000 téléspectatrices et téléspectatrices sont branchées devant les cas résolus (la plupart du temps) par l’animateur et son équipe.

La phrase du poste

Issa Doumbia compte s’éloigner des plateaux de télévision. Sur Instagram, l’humoriste a poussé un coup de gueule en affirmant qu’il préférait « de loin » la scène. « Parler en oubliant que les murs ont des oreilles… Je vais ralentir le petit écran ! On va dire que jouer pour un public, c’est plus kiffant. Le retour est sincère ! Les gens sont vrais », a-t-il confié. Sa dernière nouveauté, Back to 1991 sur W9, n’a convaincu que 300.000 personnes, soit 1,5 % du public, en décembre dernier.

L’actu speakerine

Avant de passer au zapping, et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé à partir de lundi ? Fiction, divertissement et élection présidentielle sont au rendez-vous.

L’instant zapping

Dimanche, Stromae nous a offert le premier moment télé marquant de l’année sur le plateau du 20 Heures de TF1 en interprétant, à la surprise générale, le titre L’Enfer en pleine interview. Comme toute bonne séquence, cette performance a été parodiée, et ce dès le lendemain dans C à Vous. À la question « Vous avez passé un bon week-end, Bertrand ? » posée par Anne-Elisabeth Lemoine, quelques notes de musique ont retenti avant que Bertrand Chameroy ne prenne la parole.

« La séquence de ce début d’année, bah je l’ai tout simplement loupée. Tout le monde en parle mais je l’ai ratée. Car oui… J’ai maté le 20 Heures de France 2 hier, j’en suis peu fier. Mais le brushing de Delahousse était vraiment super », a chanté le chroniqueur, clamant sa tristesse de s’être branché sur la chaîne publique plutôt que sur TF1, à l’instar de sept millions de personnes.

Les infos « pop-corn »

Il était chroniqueur, il redevient animateur. Cette semaine, Cyril Hanouna a annoncé le retour de TPMP People, un programme « qui avait fait un énorme succès » selon les dires du producteur, et dont Matthieu Delormeau aura la charge. Auparavant diffusée le vendredi, l’émission sera désormais proposée le samedi en access prime time sur C8. Le premier numéro sera à suivre le 29 janvier de 19h10 et 21h15.

Vague de départs dans les Hautes-Alpes. Le lieu où se tourne Alex Hugo est visiblement devenu une contrainte pour les acteurs et les actrices de la série. Après Lionnel Astier qui avait annoncé quitter la fiction de France 3 en mai dernier, c’est au tour de Maryline Canto de prendre le même chemin. « J’ai beaucoup aimé jouer dans Alex Hugo, mais c’est très prenant car nous tournons entre juin et octobre et sommes parfois bloqués sur place par la météo », a-t-elle indiqué à Télé 7 Jours. Rassurez-vous, la commissaire Dorval sera encore à l’antenne le temps de quelques épisodes.

Diffusée en deuxième partie de soirée à la suite de Why Women Kill, M6 n’avait pas vraiment laissé sa chance à This Is Us. Environ 260.000 fidèles se sont tout de même branchés sur la chaîne pour suivre la cinquième saison et, parfois, ses quatre épisodes à la suite ! Faute d’audience, M6 a décidé de déprogrammer la série américaine. Pour les quelques fans qui désirent voir la suite des aventures de la famille Pearson, rendez-vous sur 6Play.