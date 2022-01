« Qu’est-ce qu’on regarde ce soir à la télé ? » Une sempiternelle question qui trotte dans la tête de millions de Françaises et de Français au quotidien. Heureusement, 20 Minutes est là pour vous soulager de ce poids ! Chaque semaine, la rédaction vous concocte un florilège des trois programmes qui font l’événement, qui titillent notre curiosité ou dont tout le monde va parler.

Mercredi, vous pourrez vous brancher sur M6 pour le troisième numéro de Qui veut être mon associé ?. Le programme qui aide les entrepreneurs et entrepreneuses à développer leur business sera de retour avec des projets toujours aussi innovants ou insolites. Après le QR Code sur les tombes la semaine dernière, quelle idée parviendra à convaincre les investisseurs ?

Isabelle Courville, quant à elle, parviendra-t-elle à convaincre la justice de l’innocence de Sami ? L’avocate jouée par Mathilde Seigner est l’héroïne d’Une si longue nuit, la nouvelle série de TF1 proposée en prime. Elle défendra un jeune homme accusé d’avoir assassiné une femme alors qu’il ne se souvient de rien.

On terminera la semaine avec du direct. Caroline Roux, animatrice de C dans l’air, orchestrera dimanche une nouvelle version de son émission en prime time sur France 5. Pendant quatre soirées, elle interrogera les principaux candidats et candidates à l’élection présidentielle, le tout en direct. Avant de vous poser dans votre canapé pour regarder ces trois programmes, on passe tout ça en revue en vidéo dans un nouveau numéro du Brief Télé.