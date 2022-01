France 3 proposait samedi soir la rediffusion du téléfilm Meurtres en Corrèze, avec Arié Elmaleh, et s’est imposée à nouveau en tête des audiences avec 4,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, pour une part de marché de 21,4 %. À nouveau, car lors de sa première diffusion en mai 2020, le film avait réuni près de 7 millions de personnes, un record pour la série de Meurtres à… TF1 suit avec le divertissement 2001-2021 : 20 ans d’émissions cultes, et 3 millions de téléphiles pour une part d’audience de 14,6 %.

Sur France 2, Laurence Boccolini présentait un nouveau numéro des Comiques préférés des Français, consacré aux femmes comiques de Muriel Robin à Florence Floresti. Plus de 2,32 millions de rigolards et rigolardes étaient devant leur écran, pour une part d’audience de 12,2 %. Enfin, comme chaque samedi soir ou presque, les deux places suivantes sont prises par la série NCIS : Los Angeles sur M6, avec 1,45 million de fidèles (7,2 % de PDA), et le magazine Echappées belles sur France 5, avec 1,4 million de touristes-sans-bouger-de-son-canapé (6,9 % de PDA).