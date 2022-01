Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Champagne chez France Télévisions ! Vendredi, le 20 Heures de Laurent Delahousse est parvenu à battre celui de sa concurrente Anne-Claire Coudray sur le terrain des audiences. Le JT de France 2 a été suivi par 5,167 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (soit 23,2 % de part d’audience) contre 5,129 millions de personnes (soit 23 % de part de marché sur l’ensemble du public) pour celui de TF1. Une performance qui s’est produite pour la dernière fois il y a près de deux ans.

Le petit écran en une phrase

Qui a dit que le monde de la télévision n’était qu’amour ? Valérie Damidot et Estelle Denis ont apporté la preuve que ce n’était pas vraiment exact. Lundi, dans son talk-show diffusé sur RMC, l’animatrice a lancé un débat portant sur une tribune du Dr André Grimaldi nommée Les non-vaccinés doivent-ils assumer aussi leur libre choix de ne pas être réanimés ?.

Valérie Damidot s’est insurgée sur son compte Twitter après avoir vu la question au programme de l’émission : « Il n’y a pas de débat à avoir. C’est à gerber de poser la question, il y a un truc qui s’appelle le serment d’Hippocrate… » Estelle Denis a répondu à sa consœur, précisant que c’était « le principe du débat, tout en apportant de la contradiction ». L’histoire ne dit pas si cela l’a convaincue.

L’actu speakerine

L’instant zapping

Temps X aurait pu refaire son retour à la télévision. Une nouvelle version de l’émission qui a rendu les frères Bogdanoff célèbres était dans les tuyaux pour une diffusion sur C8. À la rentrée, Igor et Grichka ont tourné plusieurs versions, dont une en images de synthèses. Malheureusement, les jumeaux sont tous les deux décédés des suites du Covid-19 à six jours d’intervalle. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a dévoilé quelques secondes du pilote tourné par les frères Bogdanoff.

Découvrez les dernières images des Frères Bogadanoff lors du pilote de #TempsX tourné, il y a quelques semaines, pour @C8TV. pic.twitter.com/U2bV2WATco — TPMP (@TPMP) January 3, 2022

Les infos « pop-corn »

L’institut Auguste Armand, c’est fini pour Maxime ! Le héros d’Ici tout commence va prochainement faire ses adieux à son école de cuisine en raison de la décision de Clément Rémiens, l’interprète du personnage, de quitter la série de TF1. D’après les synopsis dévoilés chaque semaine par la chaîne, les fans du feuilleton quotidien devraient faire leurs adieux à Maxime Delcourt le mercredi 26 janvier. Cela vous laisse un peu de temps pour acheter des mouchoirs.

Mais qui va donc célébrer l’union (ou pas) des futurs candidats et candidates de Mariés au premier regard sur M6 ? Une chose est sûre, ce ne sera pas Yves Vidal, le maire de Grans qui officie depuis la première saison du programme. L’édile a annoncé sa décision à la production et à nos confrères de Télé-Loisirs. « Je l’ai fait pendant cinq ans. C’est bien, a-t-il expliqué. On en a parlé dès la fin de la saison dernière. » Lui-même ne connaît pas le nom de son successeur.

Concluons ce rétro TV avec une dernière pointe d’amour. Bruno Henriquet, président de la filiale française de Warner Bros International Television, a annoncé à Media+ qu’il aimerait ressusciter le Bachelor en France. « Il y a tout un tas de possibilités pour rassurer le diffuseur dans une période post- Me Too », indique-t-il. Il évoque notamment la possibilité de proposer une version Bachelorette, c’est-à-dire en mettant en scène une femme face à plusieurs dizaines de prétendants. Quelle chaîne serait partante ?