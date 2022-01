Ce jeudi, Sidney Poitier, comédien de légende et pionnier de la cause noire, est décédé à l’âge de 94 ans à son domicile à Los Angeles. Homme engagé et artiste qui a ouvert « les portes à une génération d’acteurs », comme l’avait souligné Barack Obama en 2009, l’acteur était considéré comme la première star noire de Hollywood. Afin de rendre hommage à sa carrière, plusieurs chaînes de télévision bousculent leur programmation.

Ce lundi 10 janvier, Arte diffusera, à 20h50, la comédie de Stanley Kramer Devine qui vient dîner. Dans ce long-métrage de 1967, Sidney Poitier donne la réplique à Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Katharine Houghton, elle, joue le rôle de sa petite amie (blanche, cela a son importance) qui doit le présenter à ses parents. Mais le gendre idéal peut-il être noir ? La question se posait à cette époque aux Etats-Unis puisque le mariage interracial a été légalisé dans tout le pays quelques mois avant de la sortie du film.

« Dans la chaleur de la nuit », un film aux cinq Oscars

La semaine suivante, lundi 17 janvier, France 5 modifiera également sa programmation en proposant Dans la chaleur de la Nuit, le film de Norman Jewison datant lui aussi de 1967, à 21 heures. Véritable plongée dans le Mississippi, le long-métrage démarre avec le meurtre d’un homme d’affaires. Un Afro-Américain, assis dans le hall de la gare, est aussitôt accusé du meurtre. Vérifications faites, il s’avère que cet homme est Virgil Tibbs, un policier. Dans la chaleur de la nuit a obtenu cinq Oscars, dont celui du meilleur film, l’année suivante.