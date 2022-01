Nouvel animateur pour une nouvelle vie. Cette année, Game of Talents fera son retour sur TF1. Petit souci : Jarry, qui a animé les deux premiers numéros du programme, a quitté le navire pour signer un contrat d'exclusivité avec France 2. Malgré ce contretemps, la chaîne privée ne compte pas laisser filer cette émission entre ses doigts. Selon Le Parisien, Jean-Luc Reichmann prendra la relève de l’humoriste.

A l’exception des numéros spéciaux des 12 coups de midi, ce sera la première fois que l’animateur se retrouvera en prime depuis Puppets ! Le grand show des marionnettes, une émission diffusée le 2 janvier 2016. Dans Game of Talents, Jean-Luc Reichmann distribuera les points entre deux équipes dont la mission est d’attribuer le bon talent à la bonne personne. L’an dernier, le public avait pu notamment découvrir un équilibriste de l’extrême, une dresseuse de rats ou encore un avaleur de sabre.

Une mission : redresser les audiences du jeu

Game of Talents, diffusé le 27 août et le 3 septembre derniers, n’avait pas particulièrement attiré les foules. Le lancement du divertissement s’était fait devant 2,40 millions de téléspectateurs et téléspectateurs puis 2,98 millions de personnes la semaine suivante, soit respectivement 14 % et 15,2 % du public. Lors de ces deux soirées, TF1 est arrivée à la deuxième place des audiences, derrière Candice Renoir.