Une nouvelle année débute mais les concepts innovants en télévision ne se bousculent pas au portillon. Les directeurs de programmes des différentes chaînes ont plutôt eu tendance à se dire que c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes au moment de confectionner la grille des programmes du début 2022. Toutes belles, toutes fraîches, des saisons inédites d’émissions déjà bien installées débarquent quand même cette semaine.

À partir de lundi, Norbert Tarayre et Bruno Cormerais goûteront à des centaines de miches de pain sur M6 pour le lancement de la neuvième saison de La meilleure boulangerie de France à 18h40. Les deux compères, chef cuisinier pour l’un et meilleur ouvrier de France Boulanger pour l’autre, rouleront sur les routes des treize régions de la métropole pour trouver la baguette la plus croustillante du pays.

Le lendemain, la chaîne proposera en prime la soirée finale de Lego Masters. Eric Antoine et les brickmasters Paulina et Georg jugeront les quatre derniers binômes encore en course. A ce stade de la compétition, chaque brique qui tombe est un obstacle à la victoire.

Enfin, pour terminer la semaine en beauté, quoi de mieux que le retour de L’Agence sur TMC ? La famille Kretz fera découvrir de nouveaux biens exceptionnels à de nouveaux acheteurs richissimes. De quoi nous faire rêver pendant que nous sommes en pleine décrépitude dans notre 25 m2. Avant de vous poser dans votre canapé pour regarder ces trois programmes, on passe tout ça en revue en vidéo dans un nouveau numéro du Brief Télé.