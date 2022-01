Encore un rendez-vous manqué, pour les Enfoirés.​ Une fois de plus, en raison de l’épidémie de Covid-19, les concerts des Restos du cœur auront lieu sans public, du 20 au 24 janvier, à la Sud de France Arena, à Montpellier (Hérault). Une déception, forcément, pour les fans, qui trépignaient de retrouver leurs idoles sur scène.

Mais un crève-cœur, aussi, pour l’association, qui perd les quelque 4 millions d’euros issus de la billetterie des concerts prévus à Montpellier : « Ils vont forcément nous manquer. Et quand on sait que nous aidons 1,2 million de bénéficiaires, c’est inquiétant », a déploré Patrice Douret, le président des Restos, auprès de l’AFP.

Dans le cadre d’un article, 20 Minutes attend les témoignages des fans des Enfoirés, vous aviez prévu de venir assister aux concerts à Montpellier, êtes-vous déçu ? Allez-vous attendre avec encore plus d’impatience que d’habitude la diffusion sur TF1 ? Et allez-vous aider l’association via un don pour compenser le manque à gagner ? Allez-vous acheter le CD et le DVD ? Pour répondre, utilisez le formulaire ci-dessous. Merci !