Les cartes ne sont pas rebattues mais BFMTV a du souci à se faire. Sans surprise, TF1 et France 2 conservent respectivement leurs première et deuxième places au classement des audiences télé en 2021. Les deux chaînes signent de fortes progressions en un an, tout comme CNews dont l’audience a bondi sans pour autant devancer sa rivale BFMTV.

Selon les chiffres publiés ce lundi par Médiamétrie, la part d’audience (pda) de TF1, toutes catégories de téléspectateurs confondus, a progressé de 0,5 point à 19,7 %, s’approchant de la barre des 20 %, un niveau au-dessous duquel la première chaîne était tombée en 2019.

Carton pour « HPI »

La première chaîne a enregistré 70 des 100 meilleures audiences en 2021, notamment la plus forte d’entre elles : le huitième de finale de l’Euro de football France-Suisse, qui a réuni 16,4 millions de téléspectateurs. Egalement au crédit de TF1, le carton d’audience de la série française HPI qui a séduit 12,4 millions de téléspectateurs, réalisant la meilleure audience en fiction française de 2021 mais aussi depuis 2005.

France 2 n’est pas en reste avec un saut de 0,6 point avec 14,7 %, qui marque un niveau d’audience au plus haut depuis 2012, tiré par le même cocktail sport-fiction. La deuxième chaîne a ainsi réalisé sa meilleure audience de l’année en première partie de soirée avec le match France-Ecosse du Tournoi des six Nations qui a rassemblé plus de 7,6 millions de téléspectateurs.

La diffusion des jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier a contribué à la performance générale de la chaîne qui se targue également du succès de séries telles que Capitaine Marleau, Astrid et Raphaëlle ou plus récemment Le tour du monde en 80 jours.

France 3 sur la troisième marche du podium

France 3 reste sur la troisième marche du podium avec une part d’audience stable sur un an à 9,4 % juste devant M6 qui engrange 0,1 point d’audience sur un an à 9,1 %. France 5 affiche 3,3 % de part d’audience, en baisse de 0,2 point, talonnée par TMC (3 % d’audience, stable sur un an) et Arte, qui se maintient à 2,9 % sur un an.

BFMTV reste la première chaîne d’information avec une part d’audience à 2,9 %, similaire à l’an dernier. En revanche, CNews bondit de 0,6 point et réalise 2 % de part d’audience. Suivent LCI, à 1,1 % en baisse de 0,1 point, et franceinfo, stable à 0,7 % sur un an. La durée d’écoute globale de la télévision en 2021 a retrouvé son niveau d’avant crise sanitaire et confinements, à 3h41 par jour en moyenne contre 3h58 en 2020.