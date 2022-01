Cyril Hanouna a posté en fanfare la bande-annonce du film Les SEGPA prévu pour avril prochain. « Nouveauté 2022 ! Content de vous présenter la bande-annonce du film les SEGPA. Je suis en en co-production avec kallouche cinéma et mandarin cinéma. Sortie en avril ! un film de Hakim et Ali Bougheraba », a tweeté le présentateur vedette de C8.

Pour rappel, une classe SEGPA accueille les élèves de la 6e à la 3e qui présentent « des difficultés scolaires importantes ne pouvant pas être résolues par des actions d’aide scolaire et de soutien », écrit le site du gouvernement. Devant la bande-annonce, de nombreux internautes se sont émus du traitement qui semble être réservé à ces élèves déjà sujets au harcèlement scolaire. « Vous êtes un triple pitre. De vous on s’en fout, mais on se fiche moins des gamins de segpa qui subissent vos moqueries débiles et stigmatisantes », écrit un premier internaute.

Une Websérie sur YouTube

Rachid Zerrouki, un professeur des écoles en SEGPA et auteur du livre Les Incasables (Robert Laffont) a également répondu avec une série de tweets en réaction : « A un mois de passer le Brevet professionnel, mes élèves seront donc caricaturés au cinéma comme cela a déjà été fait sur YouTube. On les fera passer pour des abrutis, martyrisant ainsi une confiance en eux déjà bien délabrée. Vraiment j’en peux plus ». D’autres internautes ont toutefois rappelé qu’il s’agit à l'origine d'une Websérie sur YouTube qui cartonne depuis 2016.