Les téléspectatrices et téléspectateurs français étaient d’humeur thriller pour commencer l’année 2022. Du moins à en croire les audiences télé de ce samedi 1er janvier. 5.28 millions de personnes ont suivi la fiction policière Meurtre à Blois, portée par Olivier Marchal et Anne Charrier et diffusée sur France 3, pour une part d’audience (pda) de 25.3 %. Comme le notent nos confrères de PureMédias, c’est le meilleur score réalisé par un téléfilm depuis la rentrée en septembre.

L’émission spéciale N’oubliez pas les paroles, la ligue des Maestros est deuxième au classement des programmes les plus regardés de la soirée. 2.91 millions de personnes (15.8 % de pda) étaient au rendez-vous du jeu présenté par Nagui.

TF1 première chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans

La médaille de bronze revient à TF1 qui, après avoir déprogrammé District Z, diffusait l’adaptation de Charlie et la chocolaterie réalisée par Tim Burton. 2.32 millions de cinéphiles ont vu le long-métrage ce samedi soir (11 ;- % de pda).

A noter que la première chaîne, avec ce film, arrive en tête sur la cible convoitée des « femmes responsables des achats de moins de 50 ans » : 25.3 % de celles qui étaient devant leur télévision à ce moment-là visionnaient le film dans lequel Johnny Depp incarne Willy Wonka.