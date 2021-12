Elle n’a que 16 ans et elle est la plus jeune lauréate de l’histoire du Meilleur pâtissier, sur M6. En larmes, Maud a clôturé jeudi soir, avec un gâteau à base de macarons, la grande parade des gagnantes de jeux télévisés de l’année 2021. Avec deux gagnantes de The Voice (entre le vrai The Voice et l’édition All Stars anniversaire mais pas de version Kids) et la non-victoire de Claude à Koh-Lanta, cette année aura été riche en émotions.

20 Minutes revient sur les victoires marquantes de l’année à la télé.

Marghe et Anne Sila offrent deux nouvelles victoires à Florent Pagny dans The Voice

Cette année encore, il était injouable. Le coach historique de The Voice a amené non pas une mais deux chanteuses à la victoire finale en 2021. En début d’année, c’est la poitevine Marghe que Florent Pagny a accompagnée vers une victoire surprise. D’abord timide et mal à l’aise avec sa voix, Marghe a su se révéler en suivant aveuglément les conseils de son coach qui lui a demandé de s’appuyer au maximum sur sa voix puissante et son charme. Et ça a fait mouche.

Six mois plus tard, Florent Pagny n’a pas hésité à prendre dans son écurie All Stars, Anne Sila, pour l’édition anniversaire de The Voice. Cette fois, le coach a eu moins de travail. La chanteuse était l’une des favorites et savait très bien comment elle voulait gagner. Celle qui avait manqué la victoire d’un cheveu à sa première participation est désormais une artiste affirmée et sûre de sa force.

Mohamed, la victoire de la bonne humeur (et du twist)

Il est celui qui a le mieux su « twister » ses plats en 2021. Le Top Chef de l’année l’a emporté au nez et à la barbe de la plupart des favoris de la saison, et face à Sarah, autre finaliste surprise. Le candidat de l’équipe d’Hélène Darroze a aussi été un magnifique candidat télé, par l’histoire de sa passion et de sa réussite, pas toujours parsemées de pétales de roses. Sa victoire à l’arraché mais toujours dans la bonne humeur et le bon esprit aura été un des moments joyeux, et dénués de polémiques, de cette saison télé.

Qui sait qui a gagné The Artist ?

Personne. Et c’est bien dommage. Le télécrochet de Nagui a fait un flop retentissant sur France 2. Fort maladroitement diffusé en direct en face de The Voice, The Artist n’a pas fait le poids avec son concept, certes audacieux, mais casse-gueule. Au final, les artistes de l’émission ont sans doute appris beaucoup de choses sur le métier mais auraient sans doute mérité une meilleure exposition. Après un changement de case, pour toujours moins d’audiences mais aussi moins de pertes pour France 2, The Artist s’est peut-être sauvé. Une seconde saison, plus humble et pas en direct, est à l’étude.

Pékin Express gagne le prix du tournage le plus galère

Claire et Christophe ont remporté l'édition 2021 du jeu de M6. Mais franchement, les équipes de tournage et les responsables de la logistique du programme méritent eux aussi nos applaudissements. Cette saison aura été marquée par de multiples rebondissements liés aux conditions sanitaires. Le tournage du jeu a été coupé en deux par l’épidémie de Covid sur la planète. Les candidats aussi ont dû s’adapter avec un retour par la case Maison au milieu de l’aventure, puis un nouveau départ vers un pays mystère. Et sur place, la pandémie a, bien sûr, compliqué les choses. Au final, Claire et Christophe sont donc les gagnants d’une édition qui restera – on l’espère – unique en son genre.

La France a des talents qu’elle continue d’ignorer

L’an dernier, la famille Lefèvre, et cette année, la chorale de Saint-Cyr. Alors, oui, ce sont deux belles victoires pour les Yvelines (represent !), mais c’est aussi une certaine idée de la France (très blanche, très catholique, très sage) que La France a un incroyable talent a sacré deux années de suite, sur M6. Dommage, car le casting de cette émission était plus varié et enthousiasmant que ces fades chœurs. On en veut pour preuve, le retour de Miss Dominique, révélée sur la même chaîne, dans la deuxième saison de Nouvelle Star. L’émission avait aussi son lot de candidats aux talents improbables ( coucou Bridget) qui font tout le sel du programme

Des records en pagaille

Championne du monde de foot et championne olympique de volley, la France est aussi sur le toit du monde pour ce qui concerne les jeux télé. Feuilletez un Guiness Book à la rubrique Télévision et vous verrez… On adore battre des records et avoir des champions télés légendaires. Cette année encore, au moins deux personnalités sont sorties du lot. Caroline a tout cassé dans N’oubliez pas les paroles, et Bruno a braqué la banque aux 12 coups de midi.

On attend avec impatience les records de 2022.

Mensonges et trahisons en Polynésie

Comment conclure cette anthologie des victoires à la télé en 2021 sans aborder le désastre Koh-Lanta. Pour l’édition des 20 ans, qui réunissait des candidats emblématiques du programme, aucun vainqueur n’a été désigné. La faute à des tricheries à répétition qui impliquent, notamment, les deux finalistes de Koh-Lanta.

Au-delà de ce final manqué, l’émission a laissé sur leur faim (ha !) ses fans les plus ardents avec une saison sans saveur. Les « héros » ont déçu par leur comportement et la mécanique du jeu a souffert d’être trop prévisible. A force de miser sur la nostalgie des épreuves iconiques, Koh-Lanta n’a pas su se renouveler. Heureusement, l’an prochain, une nouvelle génération de candidats débarque. On a hâte d’écrire le portrait du vainqueur de cette édition 2022. Et de tous les autres.