Vous avez le Covid ? Vous êtes cas contact ? Ou alors, tout simplement, peut-être n’aimez-vous pas les gens ? 20 Minutes ne vous juge pas et la télévision non plus. Comme 31 décembre, les chaînes de télé ont rivalisé d’originalité (non) pour proposer aux exclus des soirées de Nouvel an, des programmes festifs.

Voici une petite sélection…

Clara Luciani dans une écurie sur France 2

Stéphane Bern a mis son plus beau costume pour animer La Grande soirée du 31 à Chantilly. L’émission a été enregistrée depuis les grandes écuries du château de Chantilly et rassemble plusieurs artistes déjà beaucoup vus et entendus cette année. Se succéderont ainsi sur scène Clara Luciani, Nolwenn Leroy, Zaz, Juliette Armanet, Bénabar, Julien Doré, Nicoletta, Tayc… On en passe.

Pour que le programme ne ressemble pas à une banale émission musicale, plusieurs spectacles seront également donnés par la compagnie équestre de Chantilly, les troupes du Moulin Rouge, du Lido et du Paradis Latin, le Cirque Phénix, les Folies Gruss… ET le tout mis en scène par Kamel Ouali. Ça promet des couleurs flashy, des plumes, des paillettes et des chorégraphies tourbillonnantes. Et à la fin de tout ça, si vos yeux perçoivent encore les contrastes, vous pourrez admirer un feu d’artifice.

De l’humour suisse sur Canal+

France 2 a rompu son contrat avec le festival suisse Montreux Comedy après une édition 2020 annulée par le Covid. Qu’à cela ne tienne, Canal+ a saisi l’opportunité et s’est adjugé les droits de retransmission des spectacles d’humour du festival. En cette fin d’année, la chaîne diffuse ainsi le Gala de Paul Mirabel, sous-titré (avec de l’aide). L’humoriste sera assisté de quelques congénères. Si son ton monocorde et son élocution neurasthénique peuvent laisser penser que Paul Mirabel a bien besoin d’aide pour faire rire, il suffit de l’écouter une minute pour savoir qu’on va passer une bonne soirée. Légèrement déprimante certes, mais avec le sourire.

Des lol cats comme en 2010 sur TF1

A quel point la monotonie et les rituels nous aident-ils à survivre à l’absurdité de nos existences ? Vous aurez tout le loisir de vous poser la question devant cette énième déclinaison, par TF1, de son Grand bêtisier. Karine Ferri et Christophe Beaugrand s’y collent une fois de plus. Des chats qui ont peur d’un concombre, des enfants qui tombent de la balançoire, des animateurs télé d’un pays indéterminé ayant un fou rire… Ce grand recyclage de l’humour à chute (passé en format TikTok pour faire jeune) devrait nous aider à faire passer la pilule de ce réveillon.

La fête des autres sur BFM TV

Même les chaînes d’info ont imaginé un programme spécial pour l’heure fatidique du passage à 2022. Ni un retour sur l’année écoulée, ni une analyse boule de cristal de l’année à venir, BFM TV a opté pour du reportage de terrain. Avec Perrine Storme en plateau pour animer tout cela, la soirée permettra de suivre les festivités dans plusieurs endroits de France. On a hâte de voir ces images de restaurants où tout le monde est bien assis, et de bars où personne ne danse, ou encore ces rues raisonnablement remplies de gens masqués. Ça devrait bien nous remonter le moral.