Les fêtes de fin d’année se passeront de District Z. Comme l’a annoncé un communiqué de programmation de la chaîne ce jeudi, repéré par Puremédias, TF1 déprogramme son jeu de zombies présenté par Denis Brogniart. Depuis le lancement de la saison 2 début décembre, les audiences de la nouvelle formule ne sont pas vraiment au rendez-vous. Le premier épisode avait rassemblé 2 millions de personnes en moyenne (10,4 % de part d’audience), le second 1,6 million (7,8 % de part d’audience).

Un bêtisier présenté par Karine Ferri et Christophe Beaugrand remplacera District Z le samedi 25 décembre, puis la semaine suivante TF1 diffusera Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Quid des trois épisodes restants ? Ils devraient être reprogrammés, mais aucune date n’a été communiquée pour le moment.

« Une sacrée gueule de bois »

Dimanche dernier sur Instagram, Arthur, le producteur du divertissement, avait fait part de sa déception dans un post. « En ce dimanche, je pense aux 300 personnes qui bossent avec acharnement, bonheur et enthousiasme sur cette aventure depuis 3 ans. Et qui ont ouvert les yeux avec une sacrée gueule de bois », écrivait-il, remerciant ses équipes. « Souvenez-vous dans nos moments de doutes je vous disais souvent : "L’échec c’est le succès en progrès, les gens qui évitent l’échec évitent aussi le succès…" La plus belle des victoires n’est pas de ne jamais échouer. Mais de se relever après chaque échec », ajoutait-il.