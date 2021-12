Le chant militaire, un incroyable talent ? C’est ce qu’ont décidé les téléspectateurs de M6 mercredi soir, en désignant comme vainqueur le Chœur de Saint-Cyr. Le coup de cœur de Karine Le Marchand, qui leur avait donné son golden buzzer, a donc remporté la grande finale, succédant aux vocalises de la famille Lefèvre l’an dernier. Pour cela, ils ont interprété Conquest of Paradise de Vangelis (la BO du film 1492 : Christophe Colomb), En traîneau (un classique de leur répertoire selon France 3) et La Marseillaise.

Comme l’a annoncé l’Académie militaire de Saint-Cyr sur Twitter, les gagnants devraient reverser l’intégralité de leur gain (100.000 euros), à des associations de soutien aux blessés et familles de soldats décédés.

En deuxième position, les téléspectateurs ont voté pour Sadeck & Mega Unity et leur magnifique performance, puis pour la troupe de danseurs lyonnais Da Squad. La soirée a aussi été marquée par le passage très poétique et spectaculaire de Mateo Turbelin et son diabolo (qui n’a pas envie de s’y mettre depuis ?), et par le passage éblouissant d’Icee Drag On avec sa reprise de Rise Like a Phoenix.