« Dinde aux marrons » contre « Bûche de Noël ». Il n’est pas question ici de la bataille des plats emblématiques des fêtes, mais des deux équipes qui participent à La Grande soirée de Noël, ce vendredi dès 21h05 sur France 2. D’un côté, Frédérique Bel, Jean-Luc Lemoine, Chantal Ladesou et Élodie Gossuin. Et de l’autre Laëtitia Milot, Philippe Lelièvre, Jeanfi Janssens et Véronic DiCaire. Ces personnalités joueront à des blind tests, jeux de mémoire et autres épreuves amusantes au profit du Secours Populaire et des Petits Frères des Pauvres. Dans le rôle de l’arbitre : Laurence Boccolini qui accueillera ses convives sur un plateau reproduisant une ambiance de chalet cosy…

Pour cette grande soirée de Noël, vous ouvrez les portes de « votre » chalet…

Ce décor est exceptionnel. On avait envie de créer une émission qui soit un peu un ovni, une marque forte de l’image de Noël sur France Télévisions, ce que l’on n’avait pas. J’ai développé avec la production un concept qui a tous les codes des Noël de notre enfance dans les couleurs, le ton, les mots, les chansons… Quelque chose d’assez régressif, je dois dire. Et puis qu’est-ce qu’on fait en attendant le père Noël ? On joue. Pas à des quiz de culture générale, mais entre copains, à dire des bêtises, à des jeux rigolos.

L’idée était de ne surtout pas faire l’un de ces traditionnels bêtisiers de Noël ?

Ça n’intéressait ni la chaîne ni moi d’en faire ce soir-là, il y en a partout. Pour le réveillon du 31, il y a toujours une marque forte sur France Télévisions. Une émission magnifique mettant en valeur la beauté du patrimoine. Pour Noël, il manquait cette madeleine de Proust. Je voulais que tout le monde retrouve son Noël d’enfance, que les gens seuls ce soir-là aient envie de sourire. C’était important d’avoir une soirée qui parle de Noël au plus grand nombre. Ce n’est pas forcément une fête synonyme de joie pour tout le monde. Quand on a une grande famille qui s’entend bien, je pense que c’est formidable. Mais pour beaucoup de gens, ce n’est pas le cas. Ils sont souvent seuls à Noël – et dans cette période, c’est compliqué.

Ce concept de jeux en bande pourrait-il revenir à d’autres occasions en cours d’année ?

Oui, pourquoi pas ? On a aimé développer cette émission. On se rend compte à quel point nos vies, nos souvenirs, ont beaucoup de codes. Il y a plein de moments, pas forcément des fêtes, où on pourrait le décliner.

Le bilan de votre année 2021 sur France Télévisions est très positif…

Oui. C’est un bilan où je suis bien fatiguée, là (rires). J’ai clos mon année dimanche soir par les commentaires de l’Eurovision Junior​. Je suis ravie, j’ai beaucoup travaillé. Il y a plein de projets en plus pour l’année prochaine. J’ai vraiment l’impression d’être chez moi, je m’entends super bien avec l’équipe avec laquelle je travaille. J’ai la perspective d’aller à Turin [pour l’Eurovision] en mai. On aura prochainement la sélection française pour l’Eurovision. C’est fabuleux, je me dis que non seulement il y a des projets, mais aussi que je travaille main dans la main avec, par exemple, Alexandra Redde-Amiel [la directrice des jeux et divertissements de France Télévisions], avec laquelle j’ai beaucoup de communication. C’est quelque chose que je découvre. Les équipes vous parlent beaucoup, vous soutiennent. Ça donne envie de bosser, de proposer des choses…

Succéder à Nagui à l’animation de Tout le monde veut prendre sa place, c’était un défi. Vous l’avez vécu comment ?

Il n’y a pas eu de pression de la chaîne qui a toujours été très claire là-dessus. On est très contents. Cela a été compliqué le premier mois, surtout avec tout ce que je me suis empêchée de lire sur moi (sourire). Je m’attendais à ce que cela soit compliqué, cela l’est toujours quand on succède à quelqu’un, mais que cela soit d’une violence à ce point, venant de tous les côtés, c’était inimaginable. Heureusement, je n’ai plus Twitter, ni Facebook, juste Instagram. Il ne reste plus grand-chose à dire quand on fait les scores qu’on nous demande de faire, que ça se passe bien et que le public est au rendez-vous. Je comprends qu’il y ait des gens qui ne m’aiment toujours pas, c’est normal, c’est le jeu.

« Les chiens aboient la caravane passe », comme on dit…

Oh oui, vous ne pouvez pas vous définir en fonction des critiques de gens que vous ne connaissez pas et qui, sont violentes et, la plupart du temps, anonymes.

Vous parliez des projets pour 2022, on vous imaginerait bien jouer un rôle dans Drag Race France qui arrivera sur France.tv Slash…

Je suis contente que ça arrive en France​, je suis vraiment ravie. C’est gentil de me dire qu’on m’imagine dedans (rires). Pour le moment je n’ai pas été approchée. Ce projet doit être présenté par une drag-queen, il l’est dans tous les pays. Et je ne suis pas encore drag-queen.

Vous pourriez être une Michelle Visage [l’acolyte de RuPaul dans RuPaul’s Drag Race] française ?

Absolument ! (rires) On ne se ressemble pas tellement, mais avec plaisir. J’ai hâte de voir ça, mais je n’ai pas été approchée. Je suis très contente pour la scène drag française qui va pouvoir se montrer un peu plus. En France, on était les derniers à traîner la patte, je suis contente que ce soit France Télévisions qui en ait acheté les droits.

Que peut-on vous souhaiter pour 2022 ?

Alors, ce que je vous souhaite aussi, de rester en bonne santé, d’avoir toujours du sourire – j’ai la chance de me lever le matin et d’avoir des raisons de sourire dans la journée, c’est important. Et d’avoir des projets qui voient le jour, non pas parce que c’est essentiel financièrement – évidemment, il faut bien payer ses factures – mais parce que quand on est un peu artiste et auteure, c’est bien de créer. La création, j’y tiens beaucoup.