Dimanche après-midi, l'Arménienne Maléna a remporté l'Eurovision Junior 2021 organisé à la Seine Musicale (Hauts-de-Seine) et le Français Enzo s'est classé troisième, juste derrière la Polonaise Sara James.

Retransmis en direct sur France 2 dès 16h, et commenté par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, le show a été suivi par 1.64 million de téléspectateurs et téléspectatrices, selon Médiametrie. Le concours musical a réalisé une part d'audience de 12%.

Un score en progression par rapport à l'édition 2020, organisée par la Pologne. 1.21 million de personnes (7.3% de pda) avaient assisté, sur la deuxième chaîne, à la victoire de la Française Valentina. Au total, le concours 2020 avait été suivi par 32 millions de personnes (ce chiffre ne prend pas en compte le public du stream de l'émission sur la page YouTube officielle) dans le monde.

La concurrence du handball

Cette année, les 19 pays candidats diffusaient l'Eurovision Junior, ainsi que l'Islande, qui envisage de faire prochainement son entrée dans la compétition mettant en scène des enfants et ados de moins de 15 ans.

A noter que l'Eurovision Junior faisait face à une sérieuse concurrence : la finale du mondial de handball féminin. 4.30 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (26.2% de pda) ont vu sur TF1 les Françaises, championnes olympiques en titre, s'incliner devant les Norvégiennes.