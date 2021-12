Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

« Bien mais pas top ». Voilà l’expression, tirée de La cité de la peur, qui nous vient en tête lorsque l’on évoque les audiences de l’interview du président de la République ce mercredi sur TF1. La chaîne proposait, en prime time, une émission spéciale nommée Emmanuel Macron : Où va la France ?. Les Françaises et les Français, eux, n’étaient clairement pas tous là.

Le programme a rassemblé 3,82 millions de personnes, soit 18,3 % de part de marché sur l’ensemble du public. La moyenne monte à 4,2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices en incluant les chiffres de LCI, où était également proposée l’émission.

La citation

« Coucou hibou, coucou hibou, coucou ! » C’est la chanson qu’aurait pu chanter Dave l’an dernier dans Mask Singer. Enfin ça, ça aurait pu se produire si la participation de l’artiste à l’émission avait été une partie de plaisir, ce qui n’était visiblement pas le cas. « J’ai détesté faire l’émission », a-t-il balancé dans L’Instant de Luxe. En cause, le poids de son costume du Hibou. « Ça pèse 30 kg. C’est lourd et chiant. C’est la première fois que j’ai fait une émission dans laquelle je me dis : "Qu’est-ce que tu fous dans cette galère ? Heureusement que tu es bien payé". » Voilà quelqu’un qu’on ne devrait pas revoir au casting dans les prochaines saisons.

L’instant zapping

Le personnage de Claire Estrela a une nouvelle collègue. Mercredi, les fans d’Un si grand soleil ont pu découvrir l’héroïne du feuilleton discuter dans les couloirs de l’hôpital avec… Delphine Ernotte. La présidente de France Télévisions s’est offert un petit caméo, le temps de quelques secondes seulement, et sans prononcer un mot.

⁉️ Avez-vous déjà vu .. ?



« Delphine Ernotte en infirmière dans #USGS »



Maintenant, oui. 👍 pic.twitter.com/haLfHTp0QZ — 📌 Anaël (@anael_tw) December 17, 2021

Contactée par nos confrères de Puremédias, la chaîne confirme qu’il s’agit bien de la dirigeante sur ces images. « La présidente était en visite à Vendargues pour voir les équipes de France Télévisions en septembre dernier. Etant fan de la série, c’était un petit clin d’œil », indique-t-elle. On a vérifié, Delphine Ernotte n’a même pas eu le droit à son nom au générique de fin.

Les infos « pop-corn »

Les faits divers continuent d’inspirer le monde de la fiction. Après Une affaire française consacrée au meurtre du petit Grégory, TF1 a lancé cette semaine le tournage d’un nouveau téléfilm intitulé Le Mystère Daval. Dans la région lyonnaise, les équipes ont commencé à mettre en boîte cette « fiction librement inspirée de faits réels », d’après le livre Alexia, notre fille, écrit par les parents de la jeune femme. Cette dernière sera incarnée par la comédienne Maud Baecker. Le rôle de Jonathann Daval, lui, sera joué par Liam Baty.

Julian Bugier avait annoncé à 20 Minutes vouloir délocaliser régulièrement son 13 Heures et il tient ses promesses. Après un premier numéro ( un peu chahuté) à Dieppe en novembre dernier, le journaliste présentera son journal télévisé depuis Chaumont en Haute-Marne ce mercredi 22 décembre. L’occasion de s’intéresser aux acteurs locaux et de rencontrer les habitants et les habitantes de cette région.

La chaîne des enfants veut jouer dans la cour des grands. Le mercredi 5 janvier, Gulli proposera la saison 5 de la version célébrités du Meilleur pâtissier. Initialement diffusé sur M6, ce n’est pas le seul changement que connaît le programme. Exit Julia Vignali partie sur France 2, ce sont désormais Norbert Tarayre et Mercotte qui prennent les rênes de l’émission. 24 personnalités se prendront au jeu, dont Lola Dubini, Jérôme Anthony, Camille Lacourt, Cécile de Ménibus, Vincent Desagnat ou encore Joyce Jonathan.