Demandez le programme ! Ça y est, les vacances scolaires viennent de démarrer dans la France entière et la magie de Noël vient s’immiscer jusque sur le petit écran. Comme chaque année, les chaînes de télé opèrent quelques changements dans leur grille de programmes pour rassembler petits et grands, non pas devant un joli feu de cheminée, mais plutôt devant le bel écran LED du poste.

Plus de rediffs sur TF1 que sur France 2

Sur TF1, on mise plutôt sur des rediffusions. Sur sa case habituelle du « Ciné dimanche », la chaîne propose ce 19 décembre L’Âge de glace : Les lois de l’univers, sorti en 2016. Le seul film inédit de la semaine est diffusé ce lundi 20 décembre : il s’agit du Grinch(mais il est déjà disponible sur Netflix). À partir de mardi, TF1 enchaîne avec des classiques, à commencer par The Holiday et A star is born, puis Dirty Dancing mercredi, Madame Doubtfire jeudi et Jurassic Park (le 1 et le 2) vendredi.

Du côté de France 2, ça sent un peu plus le neuf. La chaîne retransmet un film tous les jours à 13h45. Lundi et mardi, on retrouvera respectivement Les Minions et Croc Blanc, le film d’animation de 2018. Il s’agit des deux seuls longs-métrages non inédits de la semaine. Dès mercredi, les téléspectateurs et téléspectatrices pourront se brancher sur La famille Addams, Les Incognitos jeudi et Comme des bêtes 2 vendredi. Le lendemain, jour de Noël, France 2 diffusera Pierre Lapin, là encore un inédit.

Des journées normales sur M6, une spéciale Disney à Noël

Les après-midi, M6 mise sur ses traditionnels téléfilms de Noël et ne change pas grand-chose à ses habitudes. Il faut jeter un œil au programme des soirées de la chaîne pour trouver des propositions qui sentent bon les fêtes de fin d’année. La plus grande preuve est sans aucun doute la diffusion, lundi soir en prime, de La Reine des Neiges 2. Un court-métrage consacré à Olaf, le bonhomme de neige du dessin animé, suivra.

Le 24 décembre, vous pourrez coller vos enfants devant Le voyage d’Arlo, toujours à l’heure du prime. Le lendemain, la chaîne propose une journée spéciale pour Noël avec l’opération « Disney Day ». Le public pourra s’offrir un grand chelem en commençant par Cendrillon à partir de 16h30, puis Blanche-Neige et les 7 nains à 18 heures et enfin Bambi dès 21 heures. Là, vous pouvez être sûr qu’il ne s’agit pas de films inédits.