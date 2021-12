Nous n’avons pas eu le droit au joli plateau. Nous n’avions pas non plus trois millions de briques à notre disposition. En revanche, nous avons pu bénéficier des précieux conseils de Georg et Paulina (que nous n’avons pas forcément très bien appliqués). Bref, peu de conditions étaient réunies pour que nous réussissions un challenge lancé par les équipes de Lego Masters, à l’occasion de la deuxième saison diffusée ce mardi et ce mercredi sur M6. Ne nous voilons pas la face, notre plus grand handicap était sans aucun doute notre manque de créativité.

Malgré nos lacunes en matière de construction de briques, deux d’entre nous sommes tout de même allés au studio de tournage de l’émission à La Plaine-Saint-Denis en juin dernier. Dans une loge, les équipes du programme nous avaient préparé deux énormes caisses transparentes dans lesquelles étaient mélangées des centaines de pièces de (presque) toutes les couleurs. Objectif : réaliser une « œuvre » autour du thème du journalisme.

Après une heure de dur labeur, notre travail a été jugé par Paulina Aubey et Georg Schmitt, les deux jurés de l’émission. Quand on est face à une artiste plasticienne et à l’un des quatorze professionnels certifiés par Lego dans le monde, autant vous dire qu’on n’en mène pas large. Le résultat final, intitulé Rien de tel qu’un bon vieux calepin, et les retours des membres du jury sont à retrouver en vidéo. Quant à nous, vous pourrez nous retrouver au casting de la troisième saison l’année prochaine sur M6 (ou pas).