Un couac pour clôturer l’année. Mardi soir, Quotidien a été perturbé pendant de longues minutes à cause d’un incident technique, rapporte notamment TV Magazine. Après la séquence de Julien Bellver consacrée aux médias, l’émission de Yann Barthès a été interrompue pendant près d’un quart d’heure, faisant place à des publicités.

« Merci de regarder Quotidien, il est 19h59, je vais vous expliquer ce qu’il s’est passé. Vous vous êtes cognés à peu près dix minutes de bandes-annonces, y compris celle des Mystères de l’amour, c’est dire le gros problème qu’on a ici… », a plaisanté le présentateur à la reprise de l’antenne. En cause ? Visiblement, une explosion au niveau de la régie.

« L’écran est complètement détruit »

« En fait, tout a pété ! L’écran là est complètement détruit, on n’a plus rien, a expliqué Yann Barthès. On a la moitié des lumières et la régie a explosé. On essaie de reprendre le truc, mais juste avant que ça pète, on était en léger décalage, donc on a enregistré la deuxième partie qu’on peut vous diffuser maintenant. » Comme le précise TéléStar, l’émission a pu se poursuivre normalement. Le présentateur reviendra probablement avec plus de précisions ce mercredi soir sur la cause de cette explosion.