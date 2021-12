Que l’on nous dise qui n’a pas enfreint les règles, cela ira plus vite. A quelques heures de la finale de Koh-Lanta, la légende, nos confrères du Parisien révèlent que Claude et Laurent auraient exigé d’obtenir des viennoiseries en menaçant de faire grève si leur demande était refusée.

Dans l’épisode diffusé le 9 novembre, après avoir remporté une épreuve de confort, les deux aventuriers ont pu accéder à une malle et choisir, parmi un assortiment de nourriture et de courriers des proches des candidats, ce qu’ils allaient remporter sur le campement, sachant qu’ils ne pouvaient sélectionner que la moitié des éléments.

Ils ont donc fait leur choix mais, avant de regagner leur île, auraient fait du chantage à l’équipe technique – et obtenu gain de cause – pour mettre la main sur les croissants et pains au chocolat qu’ils avaient laissé sur le côté. « Ils ont menacé de faire grève et d’arrêter le jeu s’ils n’avaient pas de la nourriture en plus », a confié un salarié à nos confrères.

Une finale enregistrée

Ce drama serait presque dérisoire s’il ne s’ajoutait à plusieurs faits de tricherie survenus durant cette saison anniversaire réunissant quelques-uns des candidats et candidates les plus emblématiques de l’émission. Teheirua a ainsi été exclu pour s’être fait approvisionner en nourriture, à deux reprises et loin des caméras, par un pêcheur. Dimanche, TV Magazine révélait que plusieurs candidats auraient été pris en photo – Le Parisien cite ce mardi explicitement les prénoms de Claude et Laurent – lors d’un dîner « clandestin » alors que le jeu était encore en cours de tournage.

Pour éviter tout risque de dérapage en direct au sujet de ces tricheries, TF1 et la société de production ALP ont renoncé au direct ce mardi soir et enregistré la finale ce mardi matin. Reste à savoir si Denis Brogniart mettra les pieds dans le plat en évoquant ces infractions au règlement. Et, si, dans le cas où Claude ou Laurent l’emporterait, si les 100.000 euros de gains seraient empochés.

Contactée par 20 Minutes, ALP n’a pour l’heure, pas fait de commentaires.