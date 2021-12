Alors que la finale de Koh-Lanta, la légende sera diffusée ce mardi soir sur TF1, ce qui travaille les fidèles du jeu d’aventure n’est pas tant de savoir qui a gagné que de découvrir s’il y aura un gagnant. Et, le cas échéant, s’il empochera bel et bien les 100.000 euros promis au vainqueur. Si la question se pose, c’est parce que TV Magazine a révélé dimanche que plusieurs candidats, dont des finalistes, auraient pris part à des repas clandestins une fois que les caméras avaient tourné les talons. Une photo en apporterait la preuve. Selon une information du Parisien, en phase avec ce que 20 Minutes a pu recueillir de sources concordantes, Laurent Maistret et Claude Dartois figureraient sur ce cliché – mais a priori pas Ugo Lartiche, le dernier membre du trio de finalistes.

Par précaution et pour éviter les dérapages incontrôlés en direct, la production du programme et TF1 ont décidé d’enregistrer ce mardi après-midi la finale. On ignore ce que verront les téléspectateurs et téléspectatrices, mais nous n’avons pas résisté à imaginer trois scénarios… Lequel sera le plus proche de la réalité ? Réponse ce mardi soir aux alentours de 23h sur la première chaîne…

Scénario 1 : Une remontada de bretelladas comme pour Teheiura

Denis Brogniart annonce, la mine solennelle, que deux des aventuriers présents sur les poteaux auraient participé à au moins un dîner clandestin. Claude et Laurent lèvent la main et lancent un « C’est nous Denis ! » Commence alors l’opération contrition. Teheiura sort son pot de pop-corn, prêt à assister à une remontée de bretelles similaire à celle qu’il a subie sur l’île des bannis lorsqu’il a été mis au jour qu’il avait dégusté un steack-frites en loucedé. Pour la production, l’enjeu est là : ne pas donner l’impression d’un deux poids deux mesures entre les aventuriers.

Comme l’émission est enregistrée, des airs de violons et de pipeau sont ajoutés sur les propos des deux larrons. Denis Brogniart fait les gros yeux. Laurent a les larmes aux yeux. Claude a deux yeux. L’animateur rappelle le parcours exceptionnel et les performances sensationnelles des deux hommes lors de toutes leurs participations à Koh-Lanta. Sam acquiesce à chaque énoncé de leurs faits d’armes. Sur leurs canapés, les fidèles de l’émission trouvent la séquence humiliante et le fait savoir sur les réseaux sociaux. Le dépouillement est effectué. Hypothèse 1 : Ugo l’emporte, empoche les 100.000 euros, 20 Minutes pushe en titrant « Victoire Ugo… contre les misérables » (vous l’avez ?). Hypothèse 2 : Claude ou Laurent l’emporte. Le triomphe est sans gloire. La somme est reversée au Fonds pour Bertrand-Kamal.

Scénario 2 : Tout le monde dans la même pirogue

Denis Brogniart annonce, la mine solennelle, que, ces dernières semaines, des rumeurs de tricheries ont fait leur irruption. Il existerait même une preuve, une photo montrant des candidats de cette édition attablés autour d’un festin. Cette preuve, il assure ne pas l’avoir vue, mais préfère passer la patate chaude – sans mauvais jeu de mots – aux aventuriers et aventurières qui lui font face. « Cette saison des légendes s’est déroulée dans des conditions particulièrement éprouvantes. Ainsi, vous n’aviez que le strict minimum, du riz et les éventuels poissons que vous pêchiez, pour vous sustenter. Alix, vous confirmez ? » Alix confirme.

La mission dégonflage de controverse se poursuit, avec la participation de l’ensemble du casting prenant fait et cause pour les suspects présumés. Claude, Laurent et Ugo sont mis dans le même sac : vu que l’on ne peut être sûr qu’aucun des trois n’a pas triché à un moment ou à un autre de l’aventure, il est décidé de ne pas procéder au dépouillement. Les 100.000 euros sont répartis entre les trois finalistes de poteaux, qui, grands seigneurs, décident de partager le magot avec l’ensemble des autres candidates et candidats qui, grands seigneurs, décident chacun et chacune de reverser leur part au Fonds pour Bertrand Kamal. Tout est bien qui finit bien. Le buffet d’après tournage peut commencer en toute « légalité ».

Scénario 3 : Le petit théâtre de l’absurde

Denis Brogniart annonce qu’au moins deux des trois aventuriers présents sur les poteaux sont soupçonnés d’avoir triché mais que les preuves formelles restent à établir. Pour détendre l’atmosphère, la régie balance J'ai des doutes, le tube de Sara Mandiano. Laurent Maistret esquisse quelques pas de samba pour rappeler de manière subliminale qu’il a remporté Danse avec les stars à la régulière. Ugo Lartiche signale qu’en inversant deux lettres à son patronyme cela ferait un contraptonyme – tout le monde à la flemme de chercher le sens du mot dans le dictionnaire et décide d’envoyer l’aventurier sur l’île des bannis du PAF : le plateau de Des Chiffres et des lettres. Claude Dartois déclare que « à vaincre sans persil, on triomphe sans gloire ». Personne n’ose lui dire que sa vanne n’est pas drôle. Au contraire, les autres candidats lui disent qu’il est le meilleur pour la vanne et que, d’ailleurs, même s’il était avéré qu’il avait triché, savoir enfreindre les règles n’est pas donné à tout le monde alors BRAVO CLAUDE.

Denis Brogniart reprend la main en filant la métaphore : « Je vais mettre les pieds dans le plat et sachez que je ne suis pas là pour servir la soupe à quiconque. » Mais à peine les premiers concernés commencent-ils à frémir que Jean Paul Gaultier débarque sans crier gare pour déclarer que « tout le monde a été fabuleux et merveilleux » et attribuer une note de 7/10 collective. Tout le monde a gagné, personne n’a perdu. Ouvrir l’urne pour le dépouillement semble alors bien vain. Chacun convient de reverser l’argent promis au vainqueur au Fonds pour Bertrand Kamal. Tout est bien qui finit bien. Les téléspectateurs en oublient que les règles du jeu ont été enfreintes. Ils sont trop occupés à tweeter que Gaultier est trop bon public et à juger de manière insultante le physique de [insérer ici le prénom de l’aventurière de votre choix].