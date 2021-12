Un week-end chargé en concours de beauté. Après Miss France samedi soir, où Diane Leyre a succédé à Amandine Petit, les téléspectateurs pourront suivre Miss Univers, diffusé à partir de 2h du matin sur Paris Première. Clémence Botino, Miss France 2020, représentera l’hexagone lors de cette 70e édition qui se déroule à Eilat, en Israël. Iris Mittenaere, Miss Univers 2016, fera quant à elle partie du jury.

Comme le rapportait LCI ce week-end, la candidate française a déjà fait forte sensation lors du défilé en costume national vendredi soir. Resplendissante, Clémence Botino est apparue vêtue d’un costume rendant hommage à Joséphine Baker. « C’était une artiste qui aimait profondément son art. J’avais envie de représenter une Joséphine très moderne, avec plein de clins d’œil à ses costumes », avait-elle expliqué au site d’informations.

Elle a également participé aux épreuves de présélection en maillot de bain et en robe de soirée, les téléspectateurs découvriront ce dimanche soir si elle figure parmi les finalistes.

Un règne marqué par le Covid-19

Si la Miss représentera bel et bien la France, sa participation était encore incertaine il y a quelques jours. Pour cause, à son arrivée sur les lieux du concours fin novembre, Clémence Botino avait été testée positive au Covid-19 et placée à l’isolement. « Je suis quelqu’un de positif, de déterminé, je travaille très dur et je me donne corps et âme. Les deux dernières années ont été jonchées d’épreuves, mais celle-ci est rude (…) Je suis la Miss Covid, nous n’avons jamais été aussi proches de la vérité », avait expliqué la jeune femme sur Instagram, rapportait LCI.

Pour rappel, la jeune femme avait été élue Miss France en décembre 2019, quelques semaines seulement avant la pandémie.