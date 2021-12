C’est reparti pour les problèèèmes ! Alors que W9 est actuellement en train de diffuser la neuvième saison des Princes et des Princesses de l’amour, la chaîne prépare le retour des Marseillais. Cette année, les candidates et candidats se sont envolés en direction du Mexique pour la onzième édition du programme de téléréalité.

Afin de teaser leur arrivée prochaine à l’antenne, W9 a publié une vidéo dans laquelle apparaissent les premiers membres du casting. « Ils sont plus unis que jamais et prêts pour une nouvelle saison événement », glisse la chaîne. Au premier plan : Julien Tanti, emblème des Marseillais depuis une décennie et roi des problèmes. Derrière lui défilent Maeva Ghennam, Paga, Maddy Burciaga, Greg Yega, Benjamin Samat et Océane El Himer.

Des absences remarquées

Si ces candidates et candidats sont connus du public, des personnalités qui n’ont jamais participé à l’émission viendront aussi se mélanger aux anciens. Pour l’heure, la chaîne n’a pas communiqué leur identité.

Par ailleurs, on note que plusieurs visages symboliques de l’émission ne font pas partie de la ligne de départ, à commencer par le couple formé par Jessica Thivenin et Thibault Garcia. « On n’y va tout simplement pas parce qu’on a une petite fille qui va avoir trois mois demain et que je ne me sentais pas d’aller en tournage, pas de suite », a expliqué Jessica Thivenin dans une story Instagram en novembre, précisant qu’elle et son mari y retourneront « sûrement » pour la prochaine saison.

Enfin, Les Marseillais au Mexique sera aussi marquée par l’absence, définitive cette fois-ci, de Carla Moreau et Kévin Guedj. Après les accusations de sorcellerie qui planaient au-dessus de la candidate, le couple a décidé de quitter le programme pour de bon et est récemment apparu dans La Mif, une téléréalité dédiée à son quotidien et diffusée sur le Web.