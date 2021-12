Instagram, ce monde merveilleux où les lieux de voyage de rêve côtoient les posts sponsorisés des influenceurs. C’est aussi un terrain de jeu idéal pour les prétendantes au titre de Miss France 2022 qui peuvent se dévoiler au travers de dizaines de photos et raconter les coulisses de leur participation en story, avant de se soumettre aux votes du public lors de l’élection, diffusée ce samedi soir sur TF1.

Pour les 29 candidates, il a fallu saisir les réseaux sociaux à bras-le-corps afin d’en faire un outil de promotion. Parmi elles, Cécile Wolfrom, alias Miss Alsace, compte 89.100 abonnés sur Instagram. Elle est la concurrente qui possède le plus grand nombre de followers. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Léna Massinger, Miss Champagne-Ardenne, avec 50.400 abonnés. Troisième, Eva Navarro, Miss Provence, est suivie par 40.800 personnes.

A la quatrième place, Charlotte Faure, alias Miss Rhône-Alpes, est portée par le soutien de ses 38.900 abonnés. Enfin, Donatella Meden clôt ce top 5 : la Miss Nord-Pas-de-Calais compte 36.000 followers.

Miss Instagram n’est pas automatiquement élue Miss France

Mais ces chiffres sont-ils forcément synonymes de victoire ? Pas vraiment, à en croire les données de la précédente élection. L’an dernier, Lara Gautier était la candidate la plus populaire avec plus de 70.000 abonnés. Celle qui concourrait sous l’étiquette de Miss Côte d’Azur est finalement repartie avec l’écharpe de deuxième dauphine.

« Il n’y a pas vraiment de corrélation entre la candidate la plus populaire sur les réseaux sociaux et la gagnante du concours, expliquait Christophe Asselin, content specialist chez Digimind, éditeur de solutions de veille sur le Web et les réseaux sociaux, dans un article pour 20 Minutes. Les gens qui votent le soir de l’élection ne sont pas ceux qui likent ou commentent les posts Facebook. » On surveillera donc de près le parcours de Cécile Wolfrom ce samedi soir, mais rien n’est encore gagné pour Miss Alsace.