21h03 : Miss France 2022, c’est aussi sur les réseaux sociaux

Le hashtag #MissFrance2022 commence déjà à monter en Trending Topics sur Twitter, et on vous voit préparer les mèmes, les GIFs, et autres blagues pas drôles. C’est de bonne guerre. Les candidates sont elles-mêmes toutes sur Instagram, et le nombre de followers respectifs permet de faire quelques pronostics. Et la gagnante est Miss...