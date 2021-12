Dans les coulisses de Miss France, son petit surnom, c’est Hedwige. Comme la chouette d'Harry Potter. « Parce que j’ai de grands yeux verts ! », sourit Marion Ratié. Cette jeune femme de 20 ans, étudiante en Classe préparatoire au diplôme de comptabilité et de gestion, représentera les couleurs du Languedoc-Roussillon, samedi, à l’élection de Miss France 2022. Au lycée Jules-Guesde, à Montpellier (Hérault), où elle étudie, élèves et professeurs sont « très motivés pour que j’aille le plus loin possible ! Ils collent des affiches au lycée, ça fait vraiment plaisir ! », sourit-elle.

Cette « fonceuse », passionnée de sports à sensations, a été repérée il y a deux ans, dans les salons du MHB, le club de handball de Montpellier, alors qu’elle travaillait en tant qu’hôtesse. « J’ai attendu deux ans, avant de répondre favorablement au comité Languedoc-Roussillon, parce que je ne me sentais pas forcément légitime et assez mature pour me présenter à cette élection », confie la jeune femme. Elle a fini par céder aux sirènes du concours, cette année. « J’ai décidé de me lancer après deux années de prépa un peu compliquée, je voulais mettre des paillettes dans ma vie », sourit-elle.

« Petite, je défilais dans le salon, devant mes parents »

Miss France, pour cette étudiante originaire de Redessan (Gard), c’était un « rêve de petite fille ». « Petite, je défilais dans le salon, devant mes parents, se souvient Marion Ratié. C’est un univers qui m’a toujours attirée. Je me prends vraiment au jeu. Je me sens à l’aise sur scène, sans doute grâce à mes quinze ans de danse. » Après un bac scientifique, la Gardoise a toutefois choisi une filière bien loin des strass et des paillettes des concours de beauté : elle souhaite devenir experte-comptable. « Ça me ressemble, assure-t-elle. Je suis assez à l’aise avec les chiffres, ça me plaît beaucoup. »

C’est d’ailleurs sa force, dit-elle : elle sait s’adapter. « Je suis un véritable caméléon. Je m’adapte à chaque situation, à chaque personne que je peux rencontrer. Depuis mon élection, j’ai dîné avec des grands professeurs en cancérologie, comme passé un moment avec la Confrérie du cassoulet. Et je suis autant à l’aise avec les uns qu’avec les autres. » Marie-Charlotte Méré, déléguée correspondante du comité Miss France Languedoc-Roussillon, s’est « régalée pendant trois mois à ses côtés », depuis son élection, le 1er août. « C’est une jeune femme pleine de vie, simple, qui s’adapte à toutes les situations, confie-t-elle. Elle a largement sa carte à jouer samedi soir. »

Pour garder sa spontanéité, Marion Ratié s’est d’ailleurs refusée à apprendre par cœur son petit discours, qu’elle devra dérouler lorsque Jean-Pierre Foucault lui tendra le micro, samedi, au Zénith de Caen. « C’est un passage très important, c’est là où les lumières sont sur nous. Nous ne sommes pas qu’un physique. » Pour la jeune femme, Miss France, ce n’est pas que « des paillettes et des brushings, c’est beaucoup plus que ça. C’est défendre des idées. » Marion Ratié souhaite d’ailleurs utiliser sa notoriété pour sensibiliser la population au cancer du sein. « Ma maman travaille en radiothérapie au CHU de Nîmes, elle traite le cancer depuis que je suis toute petite, confie-t-elle. Et ma grand-mère a été atteinte d’un cancer du sein, j’ai vécu la maladie avec elle. »