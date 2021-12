Aux urnes, citoyens et citoyennes ! L’heure décisive pour les Françaises et les Français de faire le choix le plus important de l’année est arrivée. Ce samedi, TF1 retransmet la cérémonie de Miss France 2022. 29 candidates se présentent sur la ligne de départ mais seule l’une d’entre elles repartira avec la couronne ornée de diamants. Après leur voyage sur l'Ile de La Réunion qui a permis au comité de présélectionner les quinze finalistes, il est bientôt l’heure pour elles de se soumettre au regard du public, en direct, lors du grand soir.

Cette année, le jury sera présidé par Jean-Pierre Pernaut, lui qui est marié à une Miss France depuis 2007. À ses côtés, on retrouvera la Miss France Delphine Wespiser, l’humoriste Inès Reg, la chanteuse Amel Bent, les acteurs Philippe Lacheau et Ahmed Sylla ainsi que le danseur François Alu, vu dans Danse avec les stars cette année. Tous les sept auront leur mot à dire dans le choix du nom de celle qui repartira victorieuse de la cérémonie ce samedi. Et vous, quel sera votre choix ? Qui succédera à Amandine Petit ? 20 Minutes vous propose de voter dès maintenant, à titre indicatif, pour votre prétendante préférée.

Alors, quelle miss repartira avec la couronne ?