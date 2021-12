Toujours plus de briques ! Après le succès de la première saison, qui a réuni près de quatre millions de téléspectateurs en moyenne, Lego Masters revient pour une saison 2 le 28 décembre à 21h05 sur M6. Et bonne nouvelle pour les AFOL (Adult Fans of Lego Bricks, les adultes fans de Lego), un autre prime sera diffusé dès le lendemain, mercredi 29 décembre.

Comme en saison 1, huit nouveaux binômes devront rivaliser d’ingéniosité pour créer des pièces extraordinaires à la hauteur des attentes du jury. Les candidats feront face aux défis techniques habituels comme « La Tour infernale » mais aussi à des challenges inédits.

Une épreuve digne de Stranger Things

Dans l’épreuve de « la brique suspendue », ils devront créer une œuvre en lévitation à partir d’une seule brique attachée à un filin, dans celle du « monde à l’envers », ils défieront la gravité en construisant en dessous de leur table.

Autre nouveauté, la golden brick (brique en or), remportée lors de la première émission, sera une sorte de collier d’immunité pour passer à l’étape suivante.

Seize nouveaux candidats

Les deux Brickmasters, Georg Schimitt et Paulina Aubey, sont de retour et devront départager les 16 nouveaux candidats. Parmi eux, deux grands ados de 23 ans, les benjamins du concours, deux métalleux venus de Suisse ou encore une ch’team, unie par les liens du Nord.

Pour prolonger la soirée avec toujours plus de briques, Extra Brique présenté également par Éric Antoine revient aussi pour une saison 2. Avec trois millions de briques utilisées, contre 2,5 millions l’an passé, cette nouvelle saison de Lego Masters s’annonce encore plus spectaculaire que la précédente.