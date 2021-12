Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Adieu veaux, vaches, cochons, agriculteurs et agricultrices de L’amour est dans le pré. L’émission de dating a mis un point final à sa seizième saison en diffusant la deuxième et dernière partie de son bilan. Côté cœur, six couples se sont créés grâce au programme. Côté chiffres, M6 a aussi le palpitant qui s’emballe. Le show narré par Karine Le Marchand a été suivi par 4,3 millions de personnes en moyenne, replay inclus, soit 20 % de part d’audience auprès de l’ensemble du public et 32 % auprès des femmes responsables des achats. Il s’agit du meilleur score depuis quatre ans sur ces indicateurs pour L’amour est dans le pré qui reviendra l’an prochain pour une saison 17.

Le flash info

Elle vient d’être élue par les militants de son parti et a déjà un planning médiatique bien chargé. Valérie Pécresse, qui a remporté le deuxième tour du congrès des Républicains, sera l’invitée du 20 Heures de TF1 ce samedi. Elle répondra aux questions d’Anne-Claire Coudray pour sa première interview télévisée en tant que candidate LR à l’élection présidentielle. Ce dimanche, elle retrouvera également un autre plateau de télévision, celui du Grand Jury sur LCI.

L’instant zapping

Il y avait comme un air de Super Club Dorothée ce vendredi sur France 2. La chanteuse n’était pas de retour à l’antenne mais les plus fidèles des téléspectateurs et téléspectatrices auront peut-être reconnu un hommage rendu à l’émission lorsqu’a retenti le générique du Téléthon hier en fin d’après-midi.

C'est l'heure du Super Club Do... Téléthon 2021 !#Telethon2021 #3637 pic.twitter.com/NFVsDtJX5c — Hugo SHA-1 / La rédaction (@azerty774) December 3, 2021

Avant que Sophie Davant et Nagui prennent la parole, la caméra du programme s’est baladée dans les coulisses, en commençant par la régie, l’extérieur du studio pour enfin arriver sur le plateau. Une belle façon de démarrer la 35e édition du Téléthon.

Les infos « pop-corn »

Les papiers sont signés ! Canal+ et l’Académie des César ont annoncé le renouvellement des droits de retransmission de la cérémonie pour une durée de trois ans. On savait déjà que la chaîne diffuserait la remise des prix le vendredi 25 février prochain, présentée par Antoine de Caunes, mais elle proposera également les cérémonies des César en 2023, 2024 et 2025, année de sa 50e édition.

Ça ne devait être qu’un « one shot »… qui finit par se renouveler. En décembre 2020, Alessandra Sublet acceptait de remplacer Laurence Boccolini, partie pour France 2, à la tête du Grand concours des animateurs sur TF1 tout en précisant que ce n’était que temporaire. Pourtant, on a appris cette semaine que la présentatrice sera de retour derrière son pupitre la semaine prochaine pour l’enregistrement de deux nouveaux numéros, dont un spécial Pièces Jaunes en présence du parrain de l’association, Didier Deschamps.

Faites une croix sur votre calendrier à la date du lundi 20 décembre. Ce jour-là, TF1 proposera le 100e épisode de Joséphine Ange Gardien, rien que ça ! Pour l’occasion, la chaîne a décidé de reformer le trio « Les filles » composé de Mimie Mathy, Michèle Bernier et Isabelle de Botton. Ces deux dernières interpréteront les grands-mères, autrefois meilleures amies, d’une adolescente turbulente. Joséphine réussira-t-elle à les rabibocher ?